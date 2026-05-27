La Reina del Flow anuncia concierto en Bogotá: fecha, lugar y precio de las entradas

El elenco de La Reina del Flow volverá a emocionar al público colombianos, pero esta vez no desde las pantallas, sino desde el escenario. Tras el gran final de la serie colombiana más vista de los últimos años, se confirmó que este 2026 habrá un nuevo concierto de la producción para emocionar a sus seguidores más fieles.



¿Cuándo será el concierto de La Reina del Flow?

Caracol Televisión y Fénix Entertainment anunciaron que el elenco de La Reina del Flow se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 1 de octubre de 2026, en una noche que promete reunir música, nostalgia y todo el repertorio de una historia colombiana que conquistó a millones de personas en el mundo.

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Sobre el escenario estará el elenco original de la serie: Carlos Torres como Charly Flow, Majo Vargas como Yeimy Montoya, Juan Manuel Restrepo como Pez Koi, Kevin Bury como Cris Vega, Juan Palau como Drama Key y Jay Torres como Yoni Trejos. Esta fecha en Bogotá se suma a las primeras presentaciones de la serie confirmadas en Latinoamérica tras su final; los otros países incluidos son: Chile, Perú, Argentina y Costa Rica.

El anuncio se da luego de que los conciertos del elenco agotaran entradas en Europa con su histórica gira en España, país en el que la serie colombiana se convirtió en una de las más vistas.



El repertorio incluirá algunos de los temas más icónicos de la franquicia como 'Perdóname', 'Reflejo', 'Fénix', 'Estamos perdiendo el tiempo' y 'Que arda el fuego', canciones que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y que hoy hacen parte del ADN musical de los fans de la serie.



Precios y fechas de venta de la boletería

La venta de boletería para este evento se llevará a cabo en la página oficial de TuBoleta. Desde este miércoles 27 de mayo se habilitó una preventa para clientes Movistar Total, mientras que la venta para el público general iniciará el viernes 29 de mayo a las 10:00 a. m. e irá hasta agotar existencias.



Estos son los precios, sin servicio incluido, para las diferentes localidades habilitadas:



TRIBUNA FAN SUR : $ 699.000

: $ 699.000 PLATEA 102 : $ 599.000

: $ 599.000 PLATEA 101 Y 103 : $ 449.000

: $ 449.000 PLATEA 105 : $ 349.000

: $ 349.000 PLATEA 104 Y 106 : $ 309.000

: $ 309.000 PISO 2 202–205/215–218 PREFERENCIAL : $ 319.000

: $ 319.000 PISO 2 202–205/215–218 : $ 299.000

: $ 299.000 PISO 2 206–214 PREFERENCIAL : $ 249.000

: $ 249.000 PISO 2 206–214 : $ 199.000

: $ 199.000 PISO 2 BEMBOW VIBES EXPERIENCE: $ 80.000

Además del concierto, los asistentes al evento también podrán acceder a experiencias exclusivas diseñadas especialmente para los seguidores más apasionados de La Reina del Flow.

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Las localidades Tribuna Fan y Platea incluirán beneficios especiales como acceso exclusivo al Museo de La reina del flow y artículos coleccionables para fans, entre otras sorpresas que harán parte de la experiencia oficial del show.

Por su parte, todos los asistentes a las locaciones del segundo piso del Movistar Arena también tendrán la posibilidad de adquirir una experiencia adicional exclusiva por un valor complementario, cuyos detalles serán anunciados próximamente.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co