Shakira reveló cómo recuerda a Gerard Piqué y si está lista para un nuevo amor

Shakira ha demostrado que esa frase popular que dice que el tiempo todo lo cura es una realidad. Luego de tres años de una mediática separación e indirectas en canciones, la barranquillera ha sorprendido al mundo al hablar de manera positiva de Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos, en sus más recientes entrevistas.

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A lo largo de estos años Shakira no solo representó en su trabajo el dolor y la decepción tras una traición, sino que facturó con eso y aprovechó para lanzar algunas pullas que quedaron inmortalizadas en canciones. Sin embargo, todo parece indicar que eso quedó en el pasado y hoy la relación con el español es otra.



¿Qué dijo Shakira sobre Piqué?

Las más recientes declaraciones de la colombiana sobre su ex se dieron en medio de una entrevista con el diario The Times de Londres. Más allá de lo que pasó al final de su relación, la cantante reconoció que ahora al pensar en Piqué simplemente ve al padre de sus hijos, razón suficiente para estar agradecida por lo vivido en sus 12 años de relación.

"Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos por haberme convertido en la madre que soy", dijo Shakira al diario londinense.



Esta no es la primera vez que Shakira sorprende a su público dando unas palabras positivas al referirse a Piqué. En su más reciente entrevista con Noticias Caracol En Vivo, hablando sobre su participación en el Mundial 2026, la barranquillera también resaltó que estaba en su destino conocer a Piqué.



"Ha sido mi destino como artista y como persona también. Si no hubiera por 'Waka Waka' no hubiera conocido al padre de mis hijos y quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que han sido lo mejor que me ha pasado. Yo les digo mis 'wakabebés', que vinieron al mundo a partir de esa canción, una canción mágica en mi vida", señaló la cantante refiriéndose a Milán, de 13 años, y Sasha, de 11.

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Shakira también había mencionado positivamente a su ex en medio de su paso por Argentina con la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', cuando dio una entrevista al programa 'Por el Mundo'. Allí destacó lo orgullosa que estaba de sus hijos porque son "muy disciplinados", la artista destacó que esa es una cualidad que ella ha intentado enseñarles a través del ejemplo, pero también Piqué.

"Bueno, también del padre, hay que decirlo, es muy disciplinado. Es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier trabajo", destacó.



¿Shakira piensa tener novio pronto?

En medio de su diálogo con The Times a Shakira también le preguntaron qué tan lista se siente para tener otra relación amorosa. La barranquillera fue completamente honesta y señaló que realmente no tiene tiempo para pensar en eso y que está enfocada en ser madre y artista.

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"Por ahora, nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada. Mis hijos son mi prioridad, y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas", concluyó.

Cabe resaltar que a lo largo de los últimos tres años, aunque no se ha confirmado ningún rumor, la cantante colombiana ha sido involucrada en romances con otras reconocidas figuras del mundo del entretenimiento y el deporte como Lewis Hamilton, Jimmy Butler, Tom Cruise, Lucien Laviscount, Rafael Arcaute, Antonio de la Rúa y recientemente causó revuelo por supuestamente coquetear con el mexicano Clovis Nienow.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co