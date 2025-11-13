Así fue la llegada de Damiano David, junto a Dove Cameron, a Colombia

Damiano David ya está en Bogotá y a pocas horas de su primer concierto como solista en el Teatro Royal Center. El cantante italiano aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado el 12 de noviembre y causó revuelo a la salida de la terminal aérea al llegar de la mano de la actriz y también cantante Dove Cameron, su actual prometida.



El artista italiano, conocido también por ser el vocalista de la banda de rock italiana Måneskin, se presentará en el Teatro Royal Center en la noche de este jueves 13 de noviembre como parte de su primera gira de conciertos con su proyecto solista.



Damiano David llegó a Colombia junto a Dove Cameron

Tras su presentación en Buenos Aires, Argentina, Damiano David llegó a Bogotá y fue recibido por un grupo de fans que lo esperaba en el Aeropuerto El Dorado. El cantante, bastante sorprendido y con una sonrisa, se tomó fotos, recibió regalos y firmó autógrafos, lo que demostró que la relación del italiano con sus fans siempre es cercana y de agradecimiento.

De la misma manera lo hizo su pareja Dove Cameron, quien lo ha estado acompañando en todos los conciertos de esta importante gira para la carrera solista del cantante. La actriz, reconocida por haber protagonizado series y películas de Disney, también fue recibida con euforia por parte de los seguidores.

¿Quién es Damiano David?

Damiano David es la figura magnética detrás de Måneskin, la banda de rock italiana que ha revolucionado la escena musical global. Nacido en Roma en 1999, Damiano se ha convertido en mucho más que un vocalista; es un ícono de estilo, conocido por su presencia escénica electrizante y su estética atrevida, que mezcla el glam rock de los años 70 con una sensibilidad moderna de la Generación Z.



Su ascenso a la fama internacional se consolidó en 2021 cuando Måneskin ganó el Festival de la Canción de Eurovisión con el himno 'Zitti e buoni', un triunfo que catapultó a la banda y a Damiano a la vanguardia del rock mundial. Recientemente, Damiano ha expandido su trayectoria con un proyecto en solitario, lanzando sencillos como 'Silverlines' y un álbum planificado para 2025 titulado 'FUNNY little FEARS'.



En el ámbito personal, Damiano David mantiene una relación de alto perfil con la actriz y cantante estadounidense Dove Cameron. Los rumores de su romance surgieron en 2023 después de que fueran fotografiados juntos en varios eventos y viajes. La pareja confirmó su relación públicamente en febrero de 2024 con su primera aparición oficial en la alfombra roja de los Premios Grammy. El compromiso de la pareja, reportado en octubre de 2025, sella una de las uniones más mediáticas y seguidas de la música y el cine actuales.



Indicaciones para concierto de Damiano David en Bogotá

Para el evento que fue sold out y que se llevará a cabo este 13 de noviembre en el Teatro Astor Plaza, los organizadores indicaron que: los ingresos iniciarán a las 6:00 p. m. y Damiano David saldrá al escenario a las 9:00 p. m.



Setlist de Damiano David

Según sus recientes presentaciones en Brasil, Chile y Argentina con su gira en solitario, el cantante italiano interpretará:



Born With a Broken Heart The First Time Mysterious Girl Voices Cinnamon Sex on Fire (cover) Talk to Me Nothing Breaks Like a Heart Perfect Life Sick Of Myself The Bruise Tangerine Zombie Lady Tango Angel Over Mars The First Time Naked / Solitude (No One Understands Me)

