Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Así fue la llegada de Damiano David, junto a Dove Cameron, a Colombia

Así fue la llegada de Damiano David, junto a Dove Cameron, a Colombia

El cantante italiano Damiano David se presenta este 13 de noviembre en el Astor Plaza. ¿Qué indicaciones hay para el show?

Por: María Paula González
Actualizado: 13 de nov, 2025
Damiano David y Dove Cameron en Colombia
Dove Cameron acompaña a Damiano David en su gira como solista -
Foto: Video en X

