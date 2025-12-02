Así fue la reacción del novio de Kathe ante su posible embarazo en el Desafío Siglo XXI

El capítulo 103 del Desafío Siglo XXI dejó un hecho inédito dentro de la historia del programa. Kathe, una de las participantes más jóvenes del equipo Neos, despertó sospechas entre sus compañeros luego de manifestar náuseas, mareos y la falta de apetito por el pescado, alimento que habían ganado como recompensa en una prueba anterior. Durante una conversación con su compañera Sofía, también reveló que tenía varios días de retraso en su periodo menstrual, lo que llevó a que ambos síntomas se asociaran de inmediato con un posible embarazo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ante la presión del momento y la insistencia de sus compañeros, la producción facilitó una prueba de embarazo dentro de la casa. Minutos después, Kathe salió del baño visiblemente nerviosa y anunció que el resultado había sido positivo. La noticia sorprendió a Sofía, Kevyn y Roldán, quienes verificaron el dispositivo y confirmaron la presencia del símbolo "+". Aunque el resultado fue tomado con cautela al tratarse de una prueba rápida, el impacto en el ambiente del reality fue inmediato.



Reacción del novio de Kathe ante su posible embarazo

Una de las primeras respuestas externas vino por parte de Nicolás Acevedo, pareja sentimental de Kathe desde hace varios años. El joven se manifestó a través de sus historias en Instagram, donde compartió fragmentos de los videos publicados por Caracol Televisión sobre el tema.

Junto a las imágenes, escribió un breve mensaje acompañado de emoticones de sorpresa: "¿Qué son estas sorpresas?", sin agregar mayores detalles sobre su reacción. Acevedo, quien divide su residencia entre Medellín y Puerto Boyacá, ha mantenido un perfil bajo frente a los medios de comunicación y su relación con la participante se ha caracterizado por la discreción, ya que ambos han preferido no exponer con frecuencia aspectos de su vida personal, más allá de algunas publicaciones ocasionales en redes sociales.



Reacción del novio de Kathe ante su posible embarazo. - Captura de pantalla

Publicidad

Antes de ingresar al programa, Kathe había contado en una entrevista con la producción que llevaba cerca de tres años de relación con su novio y que, incluso, habían hablado sobre planes de matrimonio. En esa conversación no hizo referencia a proyectos de maternidad a corto plazo. Sin embargo, dentro del reality, la posible noticia del embarazo fue recibida por la joven con emoción, de acuerdo con lo que se pudo observar en pantalla.



El embarazo de Kathe está a la espera de confirmarse con más exámenes

Poco después de que Kathe descubriera la razón de sus síntomas, la presentadora Andrea Serna se comunicó con los tres equipos en competencia y confirmó la información de manera preliminar. Señaló que, de confirmarse el embarazo por parte del equipo médico, sería la primera vez que una participante en competencia queda en estado de gestación dentro del formato del programa. Sin embargo, dejó claro que el resultado debía ser verificado mediante exámenes clínicos más completos, por lo que Kathe fue retirada temporalmente del escenario de juego para recibir valoración médica.

Desde ese momento, el desarrollo del ciclo cambió para el equipo Neos. Mientras Kathe permanecía fuera de la ciudadela a la espera de un diagnóstico definitivo, su pareja de competencia, Roldán, quedó sin posibilidad de participar en la prueba del Box Blanco, ya que el sistema actual del juego se rige por duplas. En su lugar, únicamente Kevyn y Sofía representaron al equipo en esa instancia.



¿Puede Kathe continuar en el Desafío si se confirma su embarazo?

Las reglas establecidas en esta fase del programa indican que las parejas funcionan como una sola unidad competitiva, por lo que aún queda la incógnita de qué pasará con Kathe en el programa y con su pareja en la competencia Roldán. Según informó Andrea Serna previamente, cualquier incapacidad médica definitiva de uno de los integrantes afecta directamente la permanencia del otro.

Publicidad

En capítulos anteriores, la producción ya había aplicado esta norma en casos de lesiones. Participantes como Mencho y Lina tuvieron que abandonar la competencia junto a sus respectivas parejas tras sufrir afectaciones físicas que les impidieron continuar. Sobre este punto, Andrea Serna había sido enfática en una explicación previa: cuando una persona queda fuera por razones médicas, su pareja debe abandonar el juego de forma automática, sin pasar por el cubo de eliminación.

Con base en estas reglas, si los exámenes confirman que Kathe está embarazada, todo indica que no podría seguir compitiendo debido a las exigencias físicas que implica el reality del Desafío Siglo XXI. En ese escenario, su salida sería por recomendación médica y no por eliminación directa. De manera simultánea, Roldán también tendría que abandonar el programa, pese a no presentar ninguna condición de salud, ya que la estructura del juego no contempla la permanencia individual en esta etapa por duplas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co