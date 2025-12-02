En vivo
ENTRETENIMIENTO

Así fue la reacción del novio de Kathe ante su posible embarazo en el Desafío Siglo XXI

La participante fue retirada de manera preventiva para exámenes médicos que confirmen su embarazo. En caso de que así sea, esto ocurrirá con Roldán, su pareja en la competencia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de dic, 2025
