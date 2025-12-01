En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Se revela que una participante del Desafío Siglo XXI está embarazada: ¿qué pasará en el juego?

Se revela que una participante del Desafío Siglo XXI está embarazada: ¿qué pasará en el juego?

Una participante de la casa Neos sorprendió a sus compañeros al manifestar unos síntomas extraños. Andrea Serna dio la noticia.

Por: María Paula González
Actualizado: 1 de dic, 2025
