Se revela que una participante del Desafío Siglo XXI está embarazada: ¿qué pasará en el juego?

Andrea Serna saludó a los equipos Alpha, Neos y Gamma con una sorprendente noticia en el capítulo 103. Después de que una conversación encendiera la alarma de un posible embarazo dentro de una de las casas, la presentadora comunicó a todos los participantes lo que estaba pasando, dejándolos a todos muy sorprendidos.



¿Quién es la participante del Desafío que está embarazada?

Se trata de Kathe, integrante del equipo Neos. Todo empezó porque la integrante estaba hablando con su compañera Sofía mientras desayunaban el pescado que se habían ganado por quedar en segundo lugar en la prueba anterior.

Lo que se le hacía extraño a Sofía es que Kathe le decía que no tenía ganas de comer el pescado, pues tenía sensaciones de náuseas. Además, le reveló que se levantó sintiéndose muy mareada. Su compañera reaccionó sorprendida y le dijo: "Todos los síntomas del embarazo", pero se lo dijo a manera de broma.

Ambas mujeres empezaron a recordar cómo se encontraban el día que Kevyn y Valkyria las reclutaron para el equipo Neos en el Desafío. Sofía detalló que en su caso no había sospecha de embarazo porque poco antes había tenido su periodo. En ese momento llegó la revelación de Kathe que dejó a su compañera sin palabras.



"A mí sí me tenía que llegar. Hace días", dijo la participante de 22 años. Tras algunos momentos de su declaración, a la casa Neos la producción llevó una prueba de embarazo para que la desafiante despejara sus dudas.



Kathe salió del baño sorprendida y nerviosa, revelándole a sus compañeros Sofía, Kevyn y Roldán que la prueba salió positiva. Al principio sus compañeros no le creyeron, pero al ver la prueba y comprobar las instrucciones todos vieron que, efectivamente, la mujer estaba embarazada. "Estoy en shock, todavía no me lo creo. Tengo el corazón a mil", dijo la participante cuando sus compañeros le preguntaron cómo se sentía.

Entonces Andrea Serna llamó a las casas para actualizar a los participantes. "Desafiantes, tengo una noticia muy especial para compartir con ustedes. En este lugar en el que se respira fuerza, resistencia, supervivencia, superación, hay algo que nos recuerda que lo más grande es la vida. De confirmarse esto sería la primera vez en la historia del Desafío. Al parecer, un jugadora está esperando un bebé".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL