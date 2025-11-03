En vivo
ENTRETENIMIENTO

Así fue la sorpresiva visita VIP de Shakira al Museo del Oro en su paso por Bogotá

Durante su paso por Bogotá, la artista visitó el Museo del Oro en compañía de sus hijos, en un recorrido privado que destacó su conexión con la cultura colombiana.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Shakira sorprendió con su visita al Museo del Oro de Bogotá
Fotos: Instagram @museodeloro y Colprensa

