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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Programación cultural para este viernes 29 de mayo de 2026: BOGOSHORTS Especial Cinemateca 112

Programación cultural para este viernes 29 de mayo de 2026: BOGOSHORTS Especial Cinemateca 112

Este viernes el Festival de Cortos de Bogotá - BOGOSHORTS regresa con su Especial Cinemateca en el que proyectarán una selección de cortometrajes que han pasado por el importante evento de cine.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 29 de may, 2026
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Programación cultural para este viernes 29 de mayo de 2026: BOGOSHORTS Especial Cinemateca 112
Imágenes de algunos de los cortos que se proyectarás en el Especial Cinemateca 112.
Cortesía: BOGOSHORTS

El Bogotá Short Film Festival, también conocido como Festival de Cortos de Bogotá - BOGOSHORTS, regresa a la Cinemateca de Bogotá este viernes 29 de mayo con el Especial Cinemateca 112 en el que se proyectará una selección de cortometrajes. El evento hace parte de la agenda cultural del festival, que realiza durante todo el año además de su edición principal en el mes de diciembre.

La programación de esta edición de Especial Cinemateca tiene una selección de cinco cortometrajes que han pasado por las diferentes competencias y secciones de BOGOSHORTS. Además de la proyección de las películas, también habrá un conversatorio con algunos de los realizadores.

¿Cuáles son los cortometrajes de BOGOSHORTS Especial Cinemateca 112?

De esto se tratan los cortometrajes que se proyectarán en el Especial Cinemateca 112 de este viernes 29 de mayo:

  • "Malas posturas", dirigido por Juan Pablo Castro: Entre más insiste en cumplir su rol de padre proveedor, Henry más se aleja de la posibilidad de volver a su hogar. Desde la finca de su hermano, busca vender un ternero para así enviar dinero a su casa. Las malas posturas arrojarán su cuerpo, cansado de insistir.
  • "Un aparato para detectar fantasmas", dirigido por Mauricio Maldonado: Un director de casting se reencuentra con un joven actor no profesional con la misión de regrabar algunos diálogos para finalizar la postproducción de una película. Rodeados por un bosque, al vaivén de las luces titilantes, fantasía, imaginación y juego colisionan en un ejercicio de repetición e hipnosis, donde los fantasmas merodean, cómplices de la ficción.
  • "UM", dirigido por NIETO: El pueblo de las aves ha entrado en un caos violento, presa de un fenómeno inquietante: sus huevos parecen estar poseídos por rostros demoníacos. Su eclosión parece anunciar una catástrofe inminente.
  • "Preguntas frecuentes", dirigido por Sofía Salinas Barrera: Juan está profundamente dormido mientras S. reflexiona sobre las imágenes y el cine. Un consejo de un director al cual admira la interpela a ella y a todo su trabajo previo, entonces S. se propone a buscar una idea detrás de las imágenes que ha grabado hasta el momento, y termina divagando entre materiales, su propio archivo de imágenes y sonidos, pestañas de buscadores, películas western y cuentos japoneses. S. Reúne estos hallazgos en una carta que espera poder entregar a Juan cuando despierte
  • "Primer amor", dirigido por Iván Luna: Manolo es un joven barra brava hincha del club de fútbol Deportivo Cali que debe huir de la ciudad junto a Camila, su novia embarazada, tras estar involucrado en un hecho violento por peleas entre barristas. Manolo y Camila llegan a casa del abuelo en medio del campo, donde deben acostumbrarse a una vida diferente a medida que avanzan tanto el embarazo como el torneo de fútbol. Cuando el Deportivo Cali logra llegar a la final, Manolo se enfrenta a una difícil decisión para un barrista.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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