Avril Lavigne sorprende al mundo al confirmar que se convirtió en mamá a los 42 años

La famosa cantante Avril Lavigne causó sorpresa al mundo al reaparecer en redes sociales con una inesperada noticia: se convirtió en mamá. Luego de meses sin dar ninguna señal ni haber anunciado que estaba esperando a su primogénita, la artista utilizó sus perfiles para postear las primeras fotos de la recién nacida.



Así anunció Avril Lavigne el nacimiento de su hija

"Our Mini Fucking Princess has arrived", escribió la intérprete de 'Complicated', uno de los clásicos de la trayectoria musical de Lavigne, haciendo referencia al nacimiento de su pequeña 'princesa', heredera del título que le dio toda una generación que creció con su música. En la publicación, la famosa de 42 años posteó tres tiernas fotos que confirmaban la noticia.

En la primera imagen se ve la mano de la recién nacida sostenida por la de la cantante y su pareja; luego una de ella cargando a la bebé y en la última se ven tres pares de zapatos Vans de diferentes tamaños ubicados sobre una patineta, evocando la estética que siempre ha caracterizado a Lavigne y añadiendo los pequeños zapatos de la nueva integrante de la familia.

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¿Quién es la pareja de Avril Lavigne?

A pesar de haber sido una de las artistas que marcó a toda una generación con su música, Avril Lavigne se ha caracterizado también por siempre mantener su vida privada alejada del ojo público. Así como mantuvo en total secreto su estado de embarazo, no hay ningún registro oficial que indique quién es la pareja de la cantante y por ende el padre de su pequeña hija.



¿Quién es Avril Lavigne?

Avril Lavigne es una cantautora y artista canadiense que irrumpió en la escena global a principios de los años 2000, consolidándose como la 'Princesa del Pop Punk' y un ícono generacional. Nacida en Belleville, Ontario, en 1984, revolucionó la industria musical al alejarse de la estética pop tradicional de la época, imponiendo una imagen rebelde de actitud irreverente con corbatas y pantalones anchos que conectó de inmediato con la juventud. A lo largo de más de dos décadas de carrera, su estilo ha evolucionado entre el skate punk, el pop rock y el rock alternativo, influyendo directamente en millones de personas.



Con más de 40 millones de álbumes y 50 millones de sencillos vendidos en todo el mundo, su trayectoria debutó por todo lo alto con el disco 'Let Go' (2002), certificado siete veces platino en Estados Unidos y responsable de himnos generacionales como 'Complicated', 'Sk8er Boi' o 'I'm with You'.



Su éxito comercial y crítico continuó con producciones como 'Under My Skin' (2004) y 'The Best Damn Thing' (2007), álbum que incluyó 'Girlfriend', su primer sencillo en alcanzar el número uno de la lista Billboard Hot 100 y uno de los primeros videos musicales en superar los 100 millones de reproducciones en YouTube. Además de acumular múltiples nominaciones a los premios Grammy, ganar varios premios Juno y recibir su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2022.

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Tras el lanzamiento de su quinto álbum homónimo en 2013, la carrera de Lavigne sufrió una pausa abrupta debido a un severo deterioro físico que inicialmente desconcertó a los médicos. Durante varios meses de 2014 permaneció postrada en cama, experimentando fatiga extrema, sudores nocturnos y dificultades para respirar o hablar, antes de recibir el diagnóstico definitivo de enfermedad de Lyme en etapa crónica, contraída presumiblemente por la picadura de una garrapata. Su regreso musical fue con el sencillo 'Head Above Water' (2018) y con su labor filantrópica con The Avril Lavigne Foundation, organización desde la cual financia tratamientos y promueve la concienciación global sobre esta compleja afección infecciosa.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co