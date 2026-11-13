Así funcionará el Futuro Picnic, el espacio para menores en el Festival Estéreo Picnic 2027

El Festival Estéreo Picnic 2027 (FEP 2027) ha revelado oficialmente los detalles de uno de sus espacios más novedosos: el Futuro Picnic. Se trata de una zona diseñada especialmente para que niñas, niños y jóvenes a partir de los 7 años de edad puedan vivir la experiencia de la música en vivo en un entorno familiar. Esta iniciativa funcionará durante los tres días del evento, programados para el 19, 20 y 21 de marzo de 2027 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, permitiendo que distintas generaciones compartan el dinamismo de la cultura y el entretenimiento.

¿Qué es Futuro Picnic y cómo funcionará?

Futuro Picnic nace bajo el concepto de que "en el Futuro, estamos todxs", consolidándose como un espacio dentro del festival creado para que las familias disfruten el descubrimiento de nuevos sonidos y compartan la emoción de los conciertos en vivo. Este espacio habilitado en el Parque Simón Bolívar permitirá a los asistentes menores de edad y a sus acompañantes disfrutar de gran parte de la experiencia del FEP y parte de las actuaciones de varios de los artistas más destacados del cartel oficial.



Cartel por días: los artistas que podrán ver los menores de edad en el FEP

La programación musical disponible desde Futuro Picnic abarca una amplia variedad estilística que incluye pop, electrónica, rock, metal, sonidos urbanos, indie y soul. Los asistentes menores de edad tendrán acceso a las presentaciones de la siguiente nómina de artistas:



Viernes 19 de marzo: La jornada de apertura estará encabezada por Charli XCX , una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo; la banda californiana The Neighbourhood , con su reconocido sonido alternativo; y la agrupación británica de música electrónica The Prodigy , que se presentará por primera vez en el festival. El cartel de este primer día se completa con las actuaciones de Fontaines D.C., Raye, Malcolm Todd, Adela, La Ramona, Annasofía, Lila Sky y Jack Vargas .

, una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo; la banda californiana , con su reconocido sonido alternativo; y la agrupación británica de música electrónica , que se presentará por primera vez en el festival. El cartel de este primer día se completa con las actuaciones de . Sábado 20 de marzo: El segundo día ofrecerá una programación liderada por Avenged Sevenfold , referente del metal contemporáneo; la banda venezolana Rawayana , con su mezcla de sonidos caribeños y alternativos; el rock independiente de The War On Drugs ; y los británicos Kasabian . La cartelera de esta jornada se complementa con Khruangbin, Mitú, Winona Riders, Lady Arias y DeGlorian .

, referente del metal contemporáneo; la banda venezolana , con su mezcla de sonidos caribeños y alternativos; el rock independiente de ; y los británicos . La cartelera de esta jornada se complementa con . Domingo 21 de marzo: El cierre del festival contará con las presentaciones estelares de Travis Scott, uno de los nombres centrales del hip-hop global; el destacado DJ y productor David Guetta; y el artista argentino Milo J. La jornada final se completa con los shows de Sombr, Cage The Elephant, Lola Young, Leon Bridges, Slayyyter, Emyl Rusev, Ela Conem y Vic Deal.

Boletería, entradas y precisión sobre los precios

Para asistir a la zona Futuro Picnic, los interesados pueden optar por entradas para días individuales o por el combo de 3 días. Toda la boletería oficial para menores de edad ya se encuentra disponible para su adquisición en el portal autorizado Ticketmaster.co. Este es el listado de precios:



Días Individuales (Viernes, sábado o domingo)

Etapa 1: Precio base: $348.000

Servicio: $71.000

Precio Full: $419.000



Etapa 2: Precio base: $448.000

Servicio: $91.000

Precio Full: $539.000





Combos 3 Días

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Etapa 1: Precio base: $905.000

Servicio: $184.000

Precio Full: $1.089.000



Etapa 2: Precio base: $1.005.000

Servicio: $204.000

Precio Full: $1.209.000





MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co