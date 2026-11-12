Latin Grammy 2026: así se lucieron los colombianos en la alfombra roja de los premios en Las Vegas

Como es costumbre en los Latin Grammy, los artistas colombianos no solo brillan entre los más nominados, sino también por su paso por la alfombra roja. La edición 27 de los premios que celebran la música latina tuvo un paso iluminado por las estrellas nacionales, quienes destacaron a lo largo de toda la semana dedicada a la música.



Karol G gran ganadora de la noche

La Bichota colombiana destacó desde el momento en que se anunciaron a los nominados, pues se convirtió en una de las artistas con más menciones para esta edición. Junto a Rosalía, Karol G aparecía nominada en siete categorías. A su llegada al evento, la paisa brilló con un vestido blanco con corsé y una caída tipo sirena.

Sin embargo, Karol G tuvo otros dos cambios de ropa a lo largo de la velada. El primero fue un vestido completamente dorado que lució para su presentación en la gala, en la cual apareció con el cabello recogido y acompañada de una orquesta para interpretar 'Ese hombre es malo'. Luego, la colombiana apareció nuevamente en el escenario con un vestido negro, ceñido al cuerpo y de escote profundo para recibir su primer premio de la noche, el de mejor álbum de música urbana por 'Tropicoqueta'.

Publicidad

"Voy a ser súper honesta porque he estado parada aquí varias veces, pero la gente siempre escucha el resultado y haber hecho 'Tropicoqueta' fue increíble, me exigió demasiado. Es un disco con el que he estado girando y veo a la gente orgullosa de ser latina", expresó.



Foto: AFP

Publicidad

Otros colombianos que brillaron en los Latin Grammy 2026

La presencia colombiana se sintió desde el inicio de la jornada, cuando Gusi sorprendió en el escenario con el show de apertura de la ceremonia previa. El cantante estaba nominado en la misma categoría que Carlos Vives a mejor álbum de música cumbia / vallenato, pero fue para el samario. Fonseca también brilló en la ceremonia, llevándose el premio a mejor álbum tropical contemporáneo por su producción 'Ante que el tiempo se vaya' y su interpretación en la gala durante el homenaje a Willie Colón.

Aria Vega, por su parte, fue otra de las artistas destacadas de la noche, pues se llevó el tan anhelado gramófono a mejor artista nuevo, uno de los premios más especiales de la noche. "Que yo esté aquí con este gramófono significa que los sueños no conocen de geografía. Gracias Barranquilla y gracias Colombia", dijo la barranquillera.

1 of 6 Fonseca junto a su esposa Juliana Posada. Foto: AFP 2 of 6 Kapo en los Latin Grammy 2026. Foto: AFP 3 of 6 Aria Vega en los Latin Grammy 2026. Foto: AFP 4 of 6 Gusi acompañado por su esposa en los Latin Grammy 2026. Foto: AFP 5 of 6 Juanes llegó a los Latin Grammy acompañado por su esposa Karen Martínez y su hija mayor Luna. Foto: AFP 6 of 6 Monsieur Periné en los Latin Grammy 2026. Foto: AFP

Publicidad

Listado completo de artistas colombianos ganadores en los Latin Grammy

Mejor álbum cumbia / vallenato: Carlos Vives por 'El último disco Vol.1'

Mejor canción tropical: 'Realidad-es' de Grupo Niche

Mejor interpretación reguetón: Karol G y Feid por 'Verano Rosa'

Mejor álbum de música infantil: Cantoalegre y Marta Gómez por 'Mil secretos'

Mejor álbum de pop / rock: Juanes por 'Juanesteban'

Mejor álbum tropical contemporáneo: Fonseca por 'Antes que el tiempo se vaya'

Mejor nuevo artista: Aria Vega

Mejor álbum de música urbana: Karol G por 'Tropicoqueta'

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co