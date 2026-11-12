Luto en la vecindad: murió Regina Torné, la recordada 'Gloria' de 'El Chavo del 8', a los 82 años

El mundo del entretenimiento hispanoamericano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, conocida artísticamente como Regina Torné. La primera actriz mexicana murió el 11 de noviembre a los 82 años en su residencia ubicada en la Ciudad de México, según ha confirmado su familia y la prensa mexicana.



¿De qué se murió Regina Torné?

La noticia de su deceso fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), así como por espacios informativos y las cuentas oficiales de la producción de Chespirito. Sobre la causa de muerte, amigos cercanos a la intérprete informaron que la actriz sufrió un infarto (problema cardíaco) alrededor de las 5:30 p. m.. En entrevista para el programa televisivo De Primera Mano, el licenciado Vega explicó que la artista gozaba de buena salud general y que el paro cardíaco obedeció a complicaciones propias de la edad.



¿Quién era Regina Torné?

Nacida el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, fue hija de Don Pedro Salvador Incháustegui Rueda y de la señora Pilar Anaya. A temprana edad sus padres la enviaron a realizar sus estudios a Estados Unidos, de donde regresó al cumplir la mayoría de edad. A los 18 años debutó en el ambiente musical como cantante de jazz, siendo reconocida como la primera intérprete femenina mexicana en incursionar en dicho género, para posteriormente interpretar también boleros.

Dos años después de su debut artístico en la música, inició formalmente su carrera actoral bajo el seudónimo de Regina Torné. A lo largo de más de 50 años de carrera, Regina Torné destacó por una imponente presencia escénica y una versatilidad que le permitió dar vida tanto a mujeres de carácter firme como a inolvidables antagonistas.



¿Por qué era reconocida Regina Torné?

En la memoria colectiva de América Latina, su figura cobró enorme popularidad al interpretar a la tercera versión de Gloria en el programa comédico El Chavo del 8. En dicha emisión personificó a la simpática vecina que se muda a la vecindad con su sobrina Pati, cautivando al instante a Don Ramón (Ramón Valdés) y desatando los celos de La Chilindrina. Tras su fallecimiento, las cuentas oficiales del programa la despidieron con un sentido homenaje: "Gracias, Regina, por todititíto tu talento [...] ¡Siempre serás parte de nuestra bonita vecindad!".

Publicidad

En el cine, alcanzó la máxima consagración crítica en 1992 con la película 'Como agua para chocolate', dirigida por Alfonso Arau sobre la novela de Laura Esquivel. Su carrera cinematográfica también incluye destacados títulos de la década de 1960 como 'Solo de noche vienes' (1966), 'Alias, el Rata' (1966), 'Adiós, cuñado' (1967), 'Las luchadoras contra el robot asesino' (1969), 'Mujeres de medianoche' (1969) y diversas producciones de la saga de 'Blue Demon'.



En la televisión, dejó su huella en melodramas emblemáticos como 'Agujetas de color de rosa' (1994), 'El amor no es como lo pintan' (2000), 'Como en el cine' (2001), 'La loba' (2010), 'La Dueña', 'Clarisa', 'Retrato de familia', 'Cielo Rojo' y 'Siempre tuya Acapulco' (2014), producción donde interpretó a la villana Soraya.



Momentos difíciles en la vida de la actriz

Pese a sus éxitos profesionales, la vida de Regina Torné estuvo marcada por un complejo capítulo judicial protagonizado por su única hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui. En enero de 2006, la hija de la actriz fue detenida tras participar en el secuestro y posterior homicidio calificado de Maribel Flores Monroy, una joven madre de 26 años. El crimen fue el desenlace de amenazas motivadas por la relación sentimental que Regina del Pilar mantenía con el esposo de la víctima, un taxista de nombre Édgar Rogelio Eslava Sánchez.



Aunque Regina del Pilar intentó argumentar que había sido víctima de un plagio, terminó confesando su responsabilidad al ser cuestionada por las quemaduras en su cabello y pierna. En septiembre de 2007, el Juzgado 62 Penal la sentenció a 35 años de prisión (la cual cumple en el penal de Santa Martha Acatitla).



Durante los primeros años de reclusión, Regina Torné acudió a visitar a su hija a la cárcel, manifestando que si bien no justificaba el delito, la acompañaba moralmente como madre. Sin embargo, en 2014 se dio un distanciamiento definitivo: al anunciarse el retiro artístico de la actriz, esta fijó su residencia en el estado de Puebla para fundar una academia de artes escénicas, cesando desde entonces las visitas al penal.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co