Bailarín de Rosalía que estaba desaparecido fue hallado sin vida en Miami

En el mundo del entretenimiento hay conmoción ante el hallazgo del cuerpo sin vida de un reconocido bailarín que trabajó en giras y videoclips musicales de Rosalía y Rauw Alejandro. El joven había sido reportado como desaparecido días atrás, algo que había alertado a sus seguidores en redes sociales, donde se difundían publicaciones sobre su búsqueda, las cuales ahora se transforman en espacios donde los internautas dejan sus condolencias por su fallecimiento.



¿Qué se sabe sobre la muerte de bailarín de Rosalía?

La Policía del Condado de Miami-Dade encontró muerto a Michael-Anthony Leones Espino, conocido como 'Mykee', quien fue bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro y había desaparecido el domingo en el sur de Florida, en Estados Unidos, según informaron las cadenas locales de NBC y Telemundo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A 'Mykee', de 28 años, lo vieron por última vez en el suroeste de Miami a las 12:30 horas del domingo, según una ficha de búsqueda de la Oficina de la Alguacil del Condado de Miami-Dade, que lo consideró "un adulto en peligro". Su desaparición motivó a los fanáticos de Rosalía y de Rauw Alejandro, quienes fueron novios y estuvieron comprometidos hasta su ruptura en 2023, a pedir ayuda para la búsqueda en las plataformas digitales.

"Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo", publicó la cuenta oficial del club de fans de Rosalía, @rosaliavtspain, en Instagram.



Publicidad

Según la información de la Oficina de la Alguacil citada por NBC 6 y Telemundo 51, Leones Espino "murió por aparente suicidio". La ficha de búsqueda de las autoridades no detallaba las circunstancias de su desaparición, pero pedía "extremar precauciones al hacer contacto" con él, además de señalar que "el adulto desaparecido podría necesitar servicios" de atención.

Los carteles con la información de 'Mykee' indicaron que fue visto caminando, específicamente, por la cuadra 14200 de Southwest 161st Court con una camiseta verde de camuflaje y manga corta, pantalones negros, calcetines altos de color blanco y unas zapatillas Crocs negras. También detallaron que el bailarín era un hombre de 1.70 metros, de complexión delgada, tez morena, pelo negro y ojos marrones.



¿Quién era el bailarín de Rosalía?

'Mykee', con raíces filipinas, tenía cerca de 80.000 seguidores en total en Instagram y TikTok, donde compartía sus rutinas de baile y cómo se preparaba para salir a los conciertos, pues estuvo en giras como el 'Motomami Tour', de Rosalía, y 'Cosa Nuestra', de Rauw Alejandro.



¿Cuándo son los conciertos de Rosalía en Bogotá?

Rosalía tiene previsto presentarse en Bogotá el próximo 16 y 18 de julio de 2026. El escenario elegido es nuevamente el Movistar Arena, el mismo recinto que la acogió en 2022 durante su gira anterior y tras su exitoso paso por el Festival Estéreo Picnic en 2023.

Publicidad

Para quienes ya cuentan con sus entradas o planean adquirirlas, los precios y la logística se mantienen vigentes según lo anunciado previamente. Todavía quedan a la venta las últimas entradas para ambas fechas en la plataforma TuBoleta, con un rango de precios que refleja la magnitud de la producción de 'LUX':



Piso 2 (Sectores centrales): $588.100

$588.100 Platea: $517.400

$517.400 Piso 3: Desde $282.000 hasta $329.000

*Con información de EFE