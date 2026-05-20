Revelan fecha de estreno de la segunda temporada de "Cien años de soledad" y lanzan primer adelanto

La plataforma de streaming Netflix anunció este miércoles la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie "Cien años de soledad", basada en el clásico literario colombiano de Gabriel García Márquez (1927-2014). La producción televisiva, una de las más grandes realizadas en el país, adapta por primera vez la exitosa novela del nobel de literatura.



"En su primera parte, 'Cien años de soledad' nos introdujo en un Macondo marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios, que poco a poco comenzó a resquebrajarse cuando el coronel Aureliano Buendía, atrapado en el ciclo interminable de las guerras, decidió atacar a Macondo. En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena", se lee en el comunicado.



¿Cuándo se estrena la segunda temporada de la serie "Cien años de soledad"?

Netflix reveló que el estreno de la segunda temporada de "Cien años de la soledad" es el 5 de agosto. Con ocho episodios, la segunda y última parte, relatará los 50 años restantes de la historia del libro. La directora Laura Mora, conocida por las películas "Matar a Jesús" (2017) y "Los reyes del mundo" (2022), es la encargada de liderar esta segunda parte, junto al cineasta Carlos Moreno, recordado por la película "Perro come perro" (2008).

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“Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, dijo en unas declaraciones Laura Mora. El gran final de la serie está programado para el 26 de agosto.

"Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, 'Cien años de soledad' se consolida como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos en la historia de Latinoamérica . Filmada íntegramente en Colombia y en español, la serie es el resultado del trabajo de cientos de artistas y técnicos que hicieron posible llevar Macondo a la pantalla, y cuenta con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez", aseguraron en el texto en el se revela fecha de estreno.



¿Qué contará la segunda temporada de la serie "Cien años de soledad"?

En la sinopsis de la segunda temporada de la serie se lee que "tras la firma del armisticio la paz no llegará a Macondo. Los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, traman un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio, quien, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.



Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo que con la llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán pues las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra".



La plataforma de streaming también reveló los títulos de cada episodio y quién de los dos directores está detrás:



Episodio 1: El armisticio , dirigido por Laura Mora.

, dirigido por Laura Mora. Episodio 2: La Reina de Madagascar, dirigido por Laura Mora.

dirigido por Laura Mora. Episodio 3: Fernanda del Carpio , dirigido por Carlos Moreno.

, dirigido por Carlos Moreno. Episodio 4: Había llegado el inocente tren , dirigido por Carlos Moreno.

, dirigido por Carlos Moreno. Episodio 5: Fue un once de octubre , dirigido por Laura Mora.

, dirigido por Laura Mora. Episodio 6: Eran más de tres mil , dirigido por Laura Mora.

, dirigido por Laura Mora. Episodio 7: Llovió cuatro años, once meses y dos días , dirigido por Carlos Moreno

, dirigido por Carlos Moreno Episodio 8: Cien años de soledad, dirigido por Laura Mora.

Por su parte, Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Latinoamérica en Netflix, reveló que "durante la escritura y la preproducción de la segunda parte de la serie llegamos a la conclusión de que la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio, sino de un Gran Final que adecuadamente representara el desenlace de la obra cumbre del Nobel colombiano. Este Gran Final sucederá en la forma de un capítulo especial, prácticamente un largometraje dirigido por Laura Mora. Las dos partes de la serie y el capítulo final conforman la adaptación audiovisual de Cien años de soledad".

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