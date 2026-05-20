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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Presentador al que Shakira le habría coqueteado se pronunció: "Es una mujer hermosa"

Presentador al que Shakira le habría coqueteado se pronunció: "Es una mujer hermosa"

Luego de la entrevista que se hizo viral por los gestos de Shakira, el presentador mexicano reveló cómo se sintió él con la colombiana.

Por: María Paula González
Actualizado: 20 de may, 2026
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Clovis y Shakira

La llegada de Shakira a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con su canción 'Dai Dai' y como artista confirmada para el show del mediotiempo de la gran final ha sido noticia a nivel internacional, llevando a la colombiana a dar entrevistas en diversos medios al respecto. Una de esas conversaciones con la colombiana se robó la atención en redes sociales y se hizo tendencia, pero no precisamente por el contenido de la entrevista sino por la reacción de la cantante al ver al presentador.

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A través de redes sociales se han compartido diversos clips de la entrevista que el presentador mexicano Clovis Nienow le hizo a Shakira sobre su participación en el Mundial 2026. Algunas miradas, mordidas de labio y jugueteo con el cabello por parte de la colombiana han causado furor entre sus seguidores, quienes indican que la barranquillera estuvo coqueteando con el periodista a lo largo de la conversación.

¿Qué dijo Clovis Nienow sobre Shakira?

El supuesto coqueteo de Shakira hacia Clovis se hizo tan viral y ha sido un tema tan comentado en las plataformas digitales, que el mismo presentador decidió pronunciarse al respecto. Lo hizo en medio del programa de entretenimiento en el que es conductor, Hoy Día, donde sus compañeros lo llenaron de preguntas sobre lo que había pasado con la colombiana.

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Aunque el hombre aseguró que no notó ningún tipo de insinuación de la cantante, sí reconoció que él también estaba encantado con ella al verla en persona.

"Honestamente, yo no sé de lenguaje corporal", empezó diciendo el presentador de 32 años. Nienow comentó a sus seguidores que ese día ya estaba lo bastante nervioso por la importancia de esta entrevista para su carrera, por lo que se había preparado previamente y agregó que tras la conversación sin duda salió admirando a Shakira no solo por su belleza, sino por su inteligencia y manera de expresar sus ideas.

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"Shakira es una mujer admirable, encantadora, con una trayectoria exitosa y, además, es una mujer hermosa, ¿sabes?, no lo puedo negar, cuando la tuve enfrente, es inevitable que no la pueda admirar por su belleza, por su trayectoria", aseguró el mexicano.

Clovis Nienow también agregó que "lo que más me atrapó de ella fue esa energía tan bonita con la que me recibió, algo que no había vivido con otra persona. Es una mujer con un gran corazón, Shakira es una gran mujer, un gran ejemplo y está hermosa".

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El mexicano también fue invitado a hablar sobre el tema en el programa La mesa caliente, donde reiteró su agradecimiento a Shakira y a su equipo por concederle la entrevista. "Yo no me di cuenta, al día siguiente vi que era viral ... obviamente al tenerla frente a mi la admiro, es una mujer auténtica, carismática, trabajadora, es un ejemplo de mamá y, tengo que decirlo, es hermosa".

¿Quién es Clovis Nienow?

Nienow es un reconocido modelo, actor, influencer y presentador mexicano de 32 años que ha desarrollado su carrera televisiva principalmente en formatos de Telemundo. Clovis también ha destacado por su paso por realities internacionales como 'Jugando con fuego Latino', 'Resistiré' y 'Por amor o por dinero', donde destacó por su carisma y agilidad.

Aunque la vida amorosa del mexicano de 32 años también ha llamado la atención de los medios de entretenimiento, lo único que se ha conocido es que en la actualidad el modelo está soltero. Sin embargo, a lo largo de su paso por programas y concursos, ha sido vinculado con otras figuras reconocidas como Aleska Génesis, Manelyk González y la colombiana Ariadna Gutiérrez.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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