Nació la hija de Sara Corrales y Damian Pasquini: revelaron sus primeras fotos

La actriz Sara Corrales y el empresario Damian Pasquini confirmaron a través de sus redes sociales el nacimiento de su primogénita Mila. La colombiana compartió varias postales muy conmovedoras sobre lo que fue la llegada de la pequeña nueva integrante de su familia en México, donde vive hace varios años.



Así anunció Sara Corrales el nacimiento de su hija

Corrales había compartido detalles de su embarazo desde que dio el feliz anuncio a su comunidad, señalando las compras y preparativos que estaba haciendo junto a su pareja para el nacimiento de la pequeña. Finalmente, la llegada de Mila al mundo se dio el pasado 17 de mayo, según detalló la colombiana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"El 17 de mayo, a las 00:17 en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila. Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras, ni en fotos, ni en este post. Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso", escribió la actriz de 'Vecinos'.

En la misma publicación, la actriz Sara Corrales le dio un mensaje especial a su esposo Damian Pasquini. "Gracias, mi amorcito, por sostenerme en cada contracción, en cada miedo, en cada lágrima. Te vi convertirte en papá y no me alcanzará la vida para honrarte por eso". La paisa también agradeció a otras personas que los acompañaron en este proceso y "a la familia que viajó para recibirla, y a cada persona que rezó por nosotros sin que lo supiéramos".



"Mila Pasquini Corrales — ya estás aquí, y el mundo es otro", concluyó la paisa que previamente había revelado que atravesó por algunas complicaciones en abril de 2025. Contó que, durante una revisión médica de rutina, los especialistas le informaron que la bebé tenía dos vueltas del cordón umbilical alrededor del cuello. En ese mismo control, el médico explicó que la pequeña ya se encontraba en una posición adecuada para nacer, aunque era necesario hacer esta advertencia.



Tras una serie de ejercicios que ha estado realizando, la actriz compartió a través de sus redes sociales una buena noticia: “Mila se quitó una vuelta del cordón, lo cual es positivo, pero ahora se desencajó y está en diagonal. Estamos cruzando los dedos para que se acomode como debe ser para poder tener un parto natural”, relató. Por fortuna, la situación logró ser controlada y recientemente la actriz colombiana dio a luz a su primogénita.



¿Quién es el esposo de Sara Corrales?

Damian Pasquini, según se ha conocido en la prensa rosa, es un reconocido empresario argentino de 43 años que vive hace casi 19 años en México, país en el que se conoció con la colombiana Sara Corrales, quien también se radicó allí posicionando su carrera actoral a nivel Latinoamérica.

Publicidad

Al hombre se le conoce por ser socio director de GrupoMap, una empresa de Marketing Promocional con 43 años de experiencia, y socio CEO de Azzgency LATAM, una consultora especializada en Amazon.

Aunque el argentino y la colombiana se movían en círculos diferentes, revelaron a la revista People hace algunos años que se conocieron gracias a un amigo en común que les intercambió sus números. "El primer paso lo dio ella porque fue la que me escribió", detalló Damian y agregó que desde su primera cena sintieron una "conexión especial" que los llevó a planear su boda en la primera cita.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co