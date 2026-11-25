Caracol Televisión está de celebración. La Red, el programa de entretenimiento que destapa los secretos de los famosos está celebrando sus 15 años. Mary Méndez, Frank Solano, Carlos Vargas, Carlos Giraldo y Marco Vergara se preparan para un fin de semana especial, en el que el programa de entretenimiento favorito de los colombianos tendrá sorpresas y contenidos especiales para todos.



En diálogo con Show Caracol, Frank Solano expresó una gran felicidad por la celebración que se avecina para el programa. "15 años no se cumplen todos los días y sobre todo 15 años de éxitos, siendo los número uno del entretenimiento en Colombia y además a 15 años contando cómo la información del entretenimiento se volvió importante en este país", señaló el presentador que ha hecho parte de este formato desde el día de su estreno.

Mary Méndez, por su parte, aseguró que la celebración es mucho más especial para ella porque en su adolescencia no pudo celebrar la tradicional fiesta de quinceañera. "Yo no pude tener mi fiesta de 15 años, de verdad, esto esto esto es real, porque yo estaba castigada porque había perdido muchas materias. Perdí 11 materias y me castigaron. Este sábado van a ver unas sorpresas que, o sea, no se lo imaginan".

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Mientras tanto, Carlos Vargas, presentador que también ha hecho parte de este espacio televisivo desde el día de estreno, expresó su agradecimiento por las millones de personas que a lo largo de estos 15 años se han conectado cada fin de semana para ver las historias que ellos traen. "Nosotros solamente tenemos es gratitud porque finalmente nosotros estamos y nos sostenemos al aire es porque al televidente le gusta, punto. Ustedes hacen que nosotros seamos exitosos", expresó.



Finalmente, Carlos Giraldo replicó el mensaje de agradecimiento de su compañero: "Lo único que tenemos son gracias para todo el público porque todos los sábados y domingos todo el año, los 365 días, se sientan a ver un programa como La Red y obviamente no se despegan de canal Caracol".



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