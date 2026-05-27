Soda Stereo Ecos en Bogotá: horarios, setlist de canciones y recomendaciones

Hay gran expectativa entre el público colombiano por la llegada del show Soda Stereo Ecos a Bogotá los días 28, 29 y 30 de mayo en el Movistar Arena. Esta gira ha generado todo tipo de opiniones y reacciones por parte del público a nivel internacional, pues desde que se anunció fue una sorpresa que asegurarán que en el escenario estarían Zeta Bossio, Charly Alberti y Gustavo Cerati.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La promesa de Gustavo Cerati en el evento, el artista argentino que falleció en 2014, generó mucha curiosidad, pero también indignación en algunos seguidores que no están de acuerdo con que el espectáculo se lleve a cabo con una versión digitalizada del vocalista.



¿Cómo es el show de Soda Stereo Ecos?

La producción ha explicado que se trata de un espectáculo no se trata de un tributo, ni un homenaje, ni un documental, se trata de un concierto único que permitirá a los fanáticos de la agrupación ver nuevamente a Gustavo Cerati sobre un escenario y, mejor aún, junto a Charly Alberti y Zeta Bosio. Para dejarlo claro, Charly y Zeta estarán tocando en vivo sobre el escenario, mientras Cerati estará 'presente' con la ayuda de la última tecnología disponible y no con videos de archivos.

El show se logra combinando la proyección holográfica de alta calidad de nueva generación, un holograma hiperrealista de Gustavo Cerati creado a partir de cientos de horas de archivo de las giras de 1997 y 2007; además de los audios originales de las grabaciones en vivo con su voz y guitarra. Todo esto da como resultado un modelo virtual del cantante que canta, se mueve en el escenario y toca la guitarra en vivo junto a sus compañero, algo que hasta hace algunos años se creía imposible.



Setlist del Soda Stereo Ecos en Bogotá

Las canciones de este espectáculo se han definido a partir de los conciertos que ya se han dado en otros países. Por lo que se espera que este sea el mismo setlist presentado en Bogotá:



Ecos. Juego de seducción. Nada personal. Hombre al agua. Ella usó mi cabeza como un revólver. Cuando pase el temblor. Luna roja. Toma la ruta. (En) El Séptimo Día. En la ciudad de la furia. Sobredosis de TV. Persiana americana. Un misil en mi placard. Zoom. Planeador. Final Caja Negra. Primavera 0. Prófugos. De Música Ligera.

Horarios y recomendaciones para el concierto

Según lo detallado por el Movistar Arena, escenario en el que se llevará a cabo este importante evento musical, las puertas del recinto se abrirán para el ingreso de los fans desde las 6:00 de la tarde todos los días, mientras que el inicio del espectáculo se espera a las 8:00 de la noche.

Publicidad

Los asistentes deben tener a la mano en sus celulares la boleta digital en la aplicación TuBoleta Pass, en donde se les indica puerta y sector por el que deben ingresar a su ubicación dentro del escenario. Se recomienda llevar ropa cómoda, morrales o bolsos que no excedan 30x30x15 CM, canguros que no excedan 11x16 CM, celulares y powerbanks, aunque antes de iniciar el show se sugiere al público disfrutar del evento sin celulares y no publicar videos del evento para mantener el suspenso del espectáculo en los siguientes países.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co