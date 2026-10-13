Bryan Cranston dedicó emotivo mensaje tras la muerte de RJ Mitte, su hijo en ‘Breaking Bad'

La muerte del actor RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, generó mensajes de despedida de sus compañeros de reparto. Uno de ellos fue Bryan Cranston, quien dio vida a su padre en la ficción y compartió por medio de Instagram, un emotivo homenaje en el que recordó su relación dentro y fuera del set.



Mitte murió el lunes 12 de octubre de 2026, a los 34 años, en Brownsville, Texas. Su representante confirmó a medios de comunicación que el actor murió por suicidio. Sin embargo, las autoridades locales informaron que la causa y la manera oficial de la muerte estaban pendientes de los procedimientos de investigación correspondientes.



Este fue el mensaje que le envió

En su publicación, Cranston manifestó el profundo dolor que le produjo la noticia y recordó que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años, después de que fuera elegido para interpretar a Walter White Jr., también conocido como Flynn, en la producción televisiva.

El actor destacó la alegría y el entusiasmo con los que su compañero asumió el papel. También recordó que Mitte vivía con parálisis cerebral y que, durante las grabaciones, afrontó las exigencias del trabajo con determinación.

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Cranston señaló que, junto con Anna Gunn, quien interpretó a Skyler White, procuraba aconsejar al joven actor. Sin embargo, recordó que Mitte también era un adolescente que, en ocasiones, prefería aprender de sus propias experiencias.



“Era una de las estrellas de una serie exitosa, pero seguía siendo un niño”, expresó Cranston en su mensaje, en el que repasó cómo vio crecer a su compañero desde las primeras grabaciones.



El homenaje también resaltó la trayectoria de Mitte más allá de Breaking Bad. Cranston destacó que el actor aprovechó su experiencia en la industria para defender una mayor representación de los intérpretes con discapacidad.

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Mitte fue reconocido por utilizar su plataforma pública para promover la inclusión y visibilizar las experiencias de las personas con discapacidad. Además de su trabajo como actor, participó en iniciativas filantrópicas relacionadas con esta causa.

"Toda esa promesa y potencial ahora representan una gran pérdida", expresó en el mensaje compartido junto a una imagen en la que aparecen ambos artistas.

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Habían hablado semanas antes de su muerte

Uno de los pasajes más personales del mensaje se refiere al contacto que ambos mantuvieron recientemente. Según Cranston, habían intercambiado mensajes de texto unas semanas antes y estaban intentando ponerse de acuerdo para almorzar.

El actor se preguntó si ese encuentro habría podido cambiar el futuro de Mitte, aunque reconoció que no tenía forma de saberlo. También expresó el cariño que sentía por él y recordó los años que compartieron durante el rodaje y después de que terminara la serie.

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“Te voy a extrañar, hijo”, escribió Cranston al cerrar esa parte de su homenaje.



"Hay esperanza"

Al final de su publicación, Cranston pidió a las personas que estuvieran considerando el suicidio que buscaran apoyo. Para ello, compartió el número y el sitio web de la línea estadounidense 988 Suicide & Crisis Lifeline, un servicio de atención en crisis.

“Hay esperanza”, concluyó el actor. RJ Mitte interpretó a Walter White Jr., el hijo de Walter White y Skyler White, durante las cinco temporadas de Breaking Bad, emitidas entre 2008 y 2013. Su trabajo en la serie estuvo ligado a su propia experiencia con la parálisis cerebral, condición que también tenía el personaje.

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Además de su carrera en televisión y cine, Mitte desarrolló actividades relacionadas con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Su muerte fue confirmada por su representante, mientras las autoridades continuaban con las diligencias correspondientes.