¿Se despide de las redes? Camilo Cifuentes publica mensaje tras polémica: "Perdón por todo"

El creador de contenido Camilo Cifuentes volvió a pronunciarse en medio de la polémica relacionada con su vida sentimental y compartió un mensaje en sus historias de Instagram que generó preguntas entre sus seguidores sobre una posible despedida de las redes sociales.



“Gracias a todos por todo, perdón por todo el daño que cometí, a todas las personas que lastimé, soy merecedor de todo lo que me está sucediendo, son las consecuencias de mis actos”, escribió Cifuentes en la publicación.

En el mismo mensaje, el creador de contenido hizo referencia al impacto que espera haber tenido en las personas que han seguido su contenido y agradeció por los momentos compartidos durante su trayectoria en redes sociales.

Publicidad

“Espero que en algún momento les haya alegrado la vida a muchas personas, y qué felicidad haber dejado un granito en este plano terrenal. Los amo mucho e hicieron mi vida muy feliz”, agregó.



La publicación fue compartida inicialmente en sus historias de Instagram y posteriormente fue eliminada. Por lo que se especula sobre un posible retiro o pausa de la creación de contenido.



El pronunciamiento se produjo después de que Cifuentes confirmara el final de su relación sentimental. El creador de contenido había anunciado el pasado 11 de junio que sería padre y, posteriormente, explicó a través de su cuenta de X que decidió terminar la relación por el bienestar de ambos.

Publicidad

En esa oportunidad, Cifuentes señaló que, aunque existiera la intención de continuar, la relación había llegado a un punto en el que lo mejor era aceptar su final. “Pero a veces, por más que uno quiera, simplemente no se da. Hay momentos en los que una relación deja de hacerle bien a quienes están en ella y toca aceptar que terminó”, manifestó.

También explicó que, desde que conoció que sería padre, comenzó a pensar en su futuro y en la construcción de una nueva etapa para su hijo. En ese contexto, pidió manejar con cuidado la información relacionada con la situación familiar.

Publicidad

“Quiero cuidar la forma en la que manejamos todo esto para que nunca tenga que cargar con problemas de adultos que terminaron creciendo en redes”, expresó entonces.

¿Quién es Camilo Cifuentes?

Camilo Cifuentes es un creador de contenido originario de Manizales, reconocido principalmente por mostrar en sus redes sociales acciones de apoyo y solidaridad con emprendedores y vendedores ambulantes.

Publicidad

Su contenido ha alcanzado una amplia audiencia pues cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram y más de 12 millones en TikTok. Una de las particularidades de Cifuentes es que ha decidido mantener su rostro en el anonimato.

Hace poco había sorprendido al público al informar la noticia de que va a ser padre, por eso las personas en redes sociales se sorprendieron con la confirmación de su separación y la presunta relación que mantendría con, la también creadora de contenido, Anthia López, conocida como la mijita.

Publicidad