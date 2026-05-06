Cantante Ana Valencia, del dúo colombiano 'Ana y Jaime', operada de urgencia: su familia pide ayuda

A través de redes sociales la familia de la cantante Ana Valencia, reconocida por integrar el dúo colombiano 'Ana y Jaime', ha solicitado ayuda de los internautas para solventar económicamente una emergencia familiar desatada por una complicación de salud de la artista.

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Según se ha conocido, actualmente la artista se encuentra en coma inducido en una unidad de cuidados intensivos en Caracas, Venezuela. Todo ocurrió luego de que la mujer fuera sometida a una cirugía cerebral de emergencia.



¿Qué le pasó a Ana Valencia?

Su hija Mariana Serrano fue la que dio a conocer en redes sociales lo que estaba pasando la cantante bogotana. Detalló que su madre hace algunos días sufrió una hemorragia cerebral por una malformación arteriovenosa, lo que llevó a una cirugía de emergencia en las últimas horas.

"Un poquito de respuesta, pero todavía no despierta. Aún tiene que estar intubada y está en terapia intensiva", detalló Serrano a Show Caracol.



La familia de Ana Valencia ha recurrido a las redes sociales para pedir ayuda, ya que debido a las dificultades del sistema de salud venezolano, los costos de la hospitalización y tratamiento de la cantante colombiana ya superan los 50 mil dólares. Además detallaron que no cuentan con seguro médico que cubra todo esto. "Todo lo que hay es el sector privado, todo es muy costoso. Si la hubiera llevado a un hospital se muere", agregó.



"Mi mami está luchando por su vida. Hoy estamos viviendo el momento más difícil de nuestras vidas", escribió Mariana Serrano en una publicación de Instagram en la que anunció que la familia creó un GoFundMe para recaudar los fondos que necesitan para cubrir los gastos médicos de la cantante.

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Mariana detalló en ese post que "Anita sufrió un evento cerebrovascular severo, ocasionado por una malformación arteriovenosa en su cerebro que se rompió, ocasionando una importante hemorragia" y agregó que "al ingresar, su condición era extremadamente grave. Según los médicos, su nivel de conciencia era crítico, y tuvo que ser operada de emergencia para salvar su vida".

La familia está tratando de reunir la mayor cantidad de recursos, puesto que con cada día que la mujer pasa hospitalizada la cuenta aumenta, además de que les han señalado que todavía requiere más intervenciones. "Aún presenta edema cerebral (inflamación), lo que complica su recuperación. El proceso es lento y requiere de más días de hospitalización. Necesitará una segunda cirugía de alto riesgo en aproximadamente 2 semanas para tratar la malformación de raíz. Requerirá tratamientos intensivos, medicamentos especializados y terapias prolongadas".



¿Quiénes son 'Ana y Jaime'?

Los hermanos bogotanos Ana y Jaime Valencia crearon su dúo musical en la capital del país a finales de los años 60, convirtiéndose rápidamente en las voces que representaban no solo los sonidos colombianos, sino a toda una generación. Canciones como 'Café y petróleo' y 'Estaciones en el sol' destacaron por la propuesta musical en la que primaban las guitarras acústicas, armonías y letras que hablaban de la realidad política y social del país.

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El grupo musical se separó cuando Ana Valencia se radicó en Venezuela hace más de 40 años, luego de su matrimonio. Sin embargo, el grupo musical ha regresado a los escenarios colombianos cada cierto tiempo con conciertos especiales en diferentes ciudades y cargados de nostalgia.

De hecho, 'Ana y Jaime' tienen programado un concierto este sábado 9 de mayo en Medellín. Ante la situación crítica de la cantante, el show no ha sido cancelado, sino que se llevará a cabo por su hermano y lo recaudado en el mismo será utilizado para ayudar con los gastos médicos de Valencia.

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