Capítulo final de Stranger Things se podrá ver en cines: ¿Colombia incluida?

El fenómeno televisivo de una generación se despedirá a lo grande. Netflix confirmó que el capítulo final de 'Stranger Things', del cual se adelantó que será una entrega especial de dos horas titulada 'The Righside Up', se estrenará simultáneamente en cines y en la plataforma de streaming, marcando un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento, siendo la primera vez que un episodio de una serie se proyectará en la gran pantalla de manera masiva.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El cierre del universo creado por los hermanos Matt y Ross Duffer llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el 31 de diciembre de 2025 a las 5:00 p. m. (hora local), exactamente la misma hora en que se estrenará en Netflix. Más de 350 salas participarán en este lanzamiento simultáneo, que se extenderá hasta el 1 de enero de 2026. De esta manera, el esperado final de 'Stranger Things' se convertirá en el primer evento cinematográfico de la plataforma.



¿Cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things?

Desde su debut en 2016, 'Stranger Things' se consolidó como una de las producciones más influyentes de la era del streaming. Inspirada en la cultura pop de los años 80, la serie mezcló ciencia ficción, terror y nostalgia con una narrativa cargada de misterio y emoción. Ahora, casi una década después, los fanáticos se preparan para el desenlace de una historia que definió una época para Netflix y para toda una generación de espectadores.

La quinta temporada, que se estrenará en tres partes, promete una conclusión épica.



Parte 1: 26 de noviembre de 2025

Parte 2: 25 de diciembre de 2025

Parte 3 (episodio final): 31 de diciembre de 2025

Según confirmó la compañía, esta última entrega contará con ocho capítulos, y retoma la historia tres años después del devastador final de la cuarta temporada, cuando el portal entre el 'Upside Down' y Hawkins quedó completamente abierto.



El elenco que marcó una generación

El reparto original regresa completo para el adiós: Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) y Maya Hawke (Robin) volverán a la pantalla para cerrar sus arcos.



La quinta temporada también incluirá nuevos rostros, entre ellos Jake Connelly, Nell Fisher, Alex Breaux y la legendaria Linda Hamilton, ícono del cine de acción por su papel como Sarah Connor en 'Terminator'. La participación de Hamilton es uno de los grandes atractivos de esta entrega, que promete una dosis extra de drama, acción y nostalgia.



Resumen ejecutivo de Stranger Things

A lo largo de los últimos nueve años 'Stranger Things' se ha convertido en un referente cultural, uniendo el horror sobrenatural con la nostalgia ochentera y profundas historias humanas. Para estar al día de la trama, un pequeño resumen de lo que ha pasado en las primeras cuatro temporadas:



Temporada 1 (2016): Will Byers desaparece en Hawkins y aparece Eleven, una niña con poderes sobrenaturales. Descubren el Mundo del Revés y el primer Demogorgon.

Temporada 2 (2017): Se amplía el universo con nuevas y temibles criaturas y la amenaza latente del Mind Flayer, culminando con una fiesta en Starcourt Mall.

Temporada 3 (2019): Los personajes jóvenes descubren y enfrentan a una célula rusa en las instalaciones bajo el centro comercial. Joyce y Hopper descubren secretos en Rusia.

Temporada 4 (2022): El punto de inflexión con la revelación de Vecna como Henry Creel, la brecha dimensional que une Hawkins al Mundo del Revés y el conmovedor sacrificio de múltiples personajes.

Para adentrarse a la quinta temporada es clave que los fanáticos tengan en mente quién es Vecna, la brecha dimensional que hay en el pueblo y la condición de salud de Max. Prepararse emocionalmente para darle un cierre definitivo a la historia que los ha mantenido conectados por años y tener en cuenta que en esta temporada serán mucho más fuertes las relaciones padre-hija, camaradería y sacrificio.

Publicidad

Con 1.838 millones de horas vistas y más de 140 millones de visionados, la cuarta temporada de 'Stranger Things' se mantiene como la tercera serie en inglés más vista en la historia de Netflix, solo superada por 'Miércoles' y 'Adolescencia'. Pero más allá de las cifras, la producción ha sido un fenómeno cultural que trascendió la pantalla: impulsó tendencias musicales, resucitó clásicos ochenteros como 'Running Up That Hill' de Kate Bush, y convirtió a sus protagonistas en íconos globales.



En declaraciones recientes, los hermanos Duffer adelantaron que el final será “una carta de amor a los fans” y una celebración del espíritu que definió la serie desde el inicio. “Queremos que sea tan emocional como espectacular”, dijeron a The Hollywood Reporter.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *con información de EFE

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL