¿En qué se parecen Yeimy Montoya y Carolina Ramírez? La actriz de La Reina del Flow responde

Carolina Ramírez volvió a ponerse los zapatos de Yeimy Montoya en la tercera temporada de La Reina del Flow, de la cual se estrenó el primer capítulo el martes 13 de enero en televisión nacional, luego de varios años de espera por parte de los seguidores de la historia.

En diálogo con el podcast Lo Más Viral, la actriz colombiana reveló el impacto que tiene la serie y su personaje en su vida y, además, las similitudes y diferencias que tiene con la cantante a la que le ha dado vida por casi 10 años.



¿Cómo es la relación de Carolina Ramírez con Yeimy Montoya?

La actriz destacó que con el paso de los años ha entendido que el personaje de Yeimy Montoya la acompañará por siempre. "No se puede descansar de Yeimy, es imposible porque la gente no para y porque esto es algo que nos va a perseguir toda la vida y yo creo que esto me va a perseguir muchos años, como otros personajes entrañables me han perseguido. Pero es una persecución bastante amorosa, no me quejo".

Ramírez destacó que en cada temporada se ha despedido del personaje, especialmente en la segunda porque no creía que regresan para una tercera temporada. "Cuesta desprenderse de los personajes y despedirse de ellos, yo cada temporada me despido como si fuera la última vez, porque uno no sabe qué va a pasar más adelante".



Sin embargo, Carolina Ramírez destacó que realmente lo más difícil de terminar esta temporada es "despegarse de los grupos, del equipo, eso es lo más doloroso y lo más difícil de hacer, porque llegas y generas familia, te reencuentras, ahí se genera un vínculo, esa recocha como del 11 de colegio, que es hermoso, se acaba y al otro día no hay nada, es muy loco. Vienes de rodajes de 12 horas, muchas jornadas,mucho trasnocho y madrugadas y un día ya no hay nada, se acabó. Para mí siempre implica un montón de cosas, cambiar de país, irme, viajar, volver".



Carolina Ramírez dice en qué se parece a La Reina del Flow

La actriz caleña ha señalado que es muy diferente a su personaje, pero "obviamente hay cosas que le meto a Yeimy, el sentido del humor, ahí nos parecemos un poquito y hay cosas de Yeimy que se me pegan, ese acentico paisa, aunque yo soy de Cali, pero mi familia es del Norte del Valle, también hay mucho paisa. Uno lleva tanto tiempo haciendo lo mismo y le queda a uno la mania, me salva que me puedo quitar las uñas, pero cuando tengo uñas me convierto".



Resaltó también que "La Reina del Flow es un proyecto muy importante de mi vida, de mi recorrido como actriz, es un personaje que me ha permitido a mi desarrollarlo durante casi 10 años, me ha permitido poder atravesar todas las fibras de ese personaje a diferencia de otros que se hacen de un solo tirón, en estas tres temporadas he podido trabajar en esas tres facetas del personaje y la verdad que ha sido para mi un aprendizaje muy poderoso, aparte de la experiencia que he ido adquiriendo a través de los años, este trabajo en particular me ha permitido ahondar mas profundo".



¿Cómo ha cambiado la vida de Carolina Ramírez?

"Me he hecho vieja con este personaje", bromeó Carolina Ramírez con la historia que ha escrito junto a La Reina del Flow, pero destacó en la entrevista que su recorrido con la serie ha sido más que profesional. "En cada temporada he estado en épocas diferentes de mi vida personal y eso también tiene mucho que ver en cómo es el personaje".

Ramírez detalló que "en la uno soy re chiquita y estoy en otra etapa de mi vida, después veo la dos y me impresiona porque la dos fue un trabajo impresionante, lo hicimos en pandemia, fuimos la primera producción que empezó a trabajar en pandemia, nos isopaban dos veces por día, fue muy difícil de hacer y además dramáticamente la segunda temporada es muy fuerte y coincidía también con mi momento de la vida, me voy del país y por eso en entrevistas decía que no había opción de una tercera".

En su vida actual, Carolina Ramírez señaló que después de la segunda temporada cambió su estilo de vida, empezando a ser vegetariana y liderando un negocio con su pareja en México ligado al esoterismo. "Un proceso personal de soltar, de estar tranquila, de aceptar las cosas como vienen".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL