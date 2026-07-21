Shakira no se detiene, sorprendió con Ed Sheeran como invitado en concierto después del Mundial

Apenas 24 horas después de su histórico show de medio tiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Shakira siguió sorprendiendo a sus fanáticos con espectáculos impresionantes. La barranquillera sabía que la presentación en el partido Argentina vs. España era una parada importante en medio de su gira por los Estados Unidos, por lo que su regreso al show de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' tan solo un día después estuvo por todo lo alto.

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La barranquillera convirtió el Barclays Center de Brooklyn en el epicentro de la celebración al sorprender a sus fans con tres invitados de lujo: Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy. Así arrancó la primera de sus dos fechas en Nueva York como parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', en una noche repleta de colaboraciones y momentos memorables.



Shakira sorprendió con interpretación junto a Ed Sheeran

La continuación de la gira sorprendió a los asistentes al show en Brooklyn con el desfile de estrellas en el escenario junto a Shakira. El nigeriano Burna Boy interpretó junto a la colombiana su exitoso tema del Mundial 'Dai Dai', mientra que Tyla bailó junto a la barranquillera al son de 'Hips Don't Lie'.

Fue la interpretación con Ed Sheeran la que emocionó al público, pues no es la primera vez que los artistas colaboran, pero sí dieron a lo asistentes un momento sin precedentes. El británico ya se había unido a Shakira en una versión especial de 'Hips Don't Lie' por su aniversario número 20 junto a Beéle, pero esta vez juntos interpretaron una nueva versión de ‘Underneath Your Clothes’, con Sheeran acompañando con su voz y guitarra. La colaboración fue bien recibida por el público y las grabaciones del momento le dieron la vuelta al mundo haciendo que muchas fans pidan que se haga oficial esta colaboración en el futuro.



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Por ahora, la superestrella colombiana continuará con su paso por Estados Unidos con una segunda presentación en el Barclays Center este 21 de julio, antes de llevar el espectáculo al UBS Arena de Belmont Park, Nueva York, el 23 de julio, y cerrar esta etapa norteamericana el 25 de julio en el Atlantic City Boardwalk Hall, en Nueva Jersey. Tras finalizar sus compromisos en Norteamérica, Shakira cruzará el Atlántico para iniciar el tramo europeo de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', una gira que comenzará por España el 18 de septiembre, marcando el esperado regreso de la cantante a los escenarios españoles.



'Dai Dai' rompe todos los récords a nivel universal

La presentación de Shakira en la final de la Copa Mundial de la FIFA no solo le otorgó a la colombiana su título de 'La reina de los mundiales', sino que también impuso el éxito mundial de 'Dai Dai', canción que no deja de romper récords al mantenerse como #1 global en Spotify durante 14 días consecutivos, liderar iTunes y convertirse en tendencia #1 en X (antes Twitter) a nivel mundial.

Pero eso no fue todo, la canción también domina las listas en mercados como Reino Unido y Francia, mientras supera los 480 millones de reproducciones en YouTube y consolida a Shakira como la primera artista en alcanzar el número uno en Spotify tanto en inglés como en español.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co