Ed Sheeran en Bogotá: anuncian importante cambio para los asistentes al concierto en Vive Claro

Páramo Presenta, compañía a cargo del concierto de Ed Sheeran en Bogotá con el 'Loop Tour' por Latinoamérica, anunció que el evento tendrá un cambio importante para los asistentes que ya compraron sus entradas y para todos aquellos que quieren adquirirlas próximamente. El cambio se dará específicamente en una localidad del lugar en el que se llevará a cabo el evento.

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El concierto de Ed Sheeran en Bogotá se llevará a cabo en el escenario del Vive Claro Distrito Cultural el próximo 16 de mayo de 2026.



¿Cuál es el cambio en el concierto de Ed Sheeran?

Según detalló la promotora, se agregaron nuevas localidades en la zona platea del escenario, las cuales ahora contarán con silletería numerada para mejorar la experiencia de los fans.

De esta manera, en la parte del escenario en la que, tradicionalmente, el público está de pie ahora habrpan sillas numeradas para distribuirlos a todos en diferentes secciones cerca del escenario. Se trata de Platea A, B y C las nuevas secciones que ahora están disponibles para los interesados en adquirir sus entradas.



Por su parte, la promotora también informó que a todas aquellas personas que anteriormente habían adquirido una entrada para Ed Sheeran en la localidad platea, deben revisar sus correos electrónicos a los que están ligadas sus entradas porque les llegará información al respecto sobre la silla que ahora tendrán asignada.



Precios para el concierto de Ed Sheeran

Así quedaron los precios para el concierto de Ed Sheeran en Bogotá tras los cambios en platea:



PREFERENCIAL (+18 AÑOS): $270.000

$270.000 116, 118, 120, 122, 124 (+18 AÑOS): $353.000

$353.000 115, 117, 119, 121, 123 (MENORES) (+12 AÑOS):* $353.000

125 - 132 (+18 AÑOS): $447.000

$447.000 110, 112, 114 (+18 AÑOS): $530.000

$530.000 109, 111, 113 (MENORES) (+12 AÑOS):* $530.000

PLATEA C (+18 AÑOS): $530.000

$530.000 PLATEA B (+18 AÑOS): $589.000

$589.000 PLATEA A (+18 AÑOS): $647.000

$647.000 102, 104, 106, 108 (+18 AÑOS): $765.000

$765.000 101, 103, 105, 107 (MENORES) (+12 AÑOS):* $765.000

Sheeran es reconocido por su habilidad para componer baladas íntimas y letras personales que conectan profundamente con el público masivo, logrando un equilibrio entre la autenticidad del cantautor y el atractivo comercial del pop. Álbumes como 'x' (Multiply, 2014) y '÷' (Divide, 2017) rompieron récords de ventas y streaming, consolidando su estatus como un fenómeno global. Éxitos como 'Thinking Out Loud', 'Shape of You' y 'Perfect' le han valido múltiples premios Grammy y Brit Awards, además de ser nombrado Artista de la Década en el Reino Unido.



Es por eso que el regreso del cantante a Colombia, luego de su último concierto en el país en 2017 emociona tanto a sus fans. Además de su fecha en el Vive Claro, Sheeran también confirmó estas fechas por la región:



Santo Domingo (República Dominicana): 9 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

San Juan (Puerto Rico): 13 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico.

Bogotá (Colombia): 16 de mayo en el Vive Claro Distrito Cultural

Lima (Perú): 20 de mayo en el Estadio Nacional.

Quito (Ecuador): 23 de mayo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Ciudad de Guatemala (Guatemala): 27 de mayo en el Estadio Cementos Progreso.

San José (Costa Rica): 30 de mayo en el Estadio Nacional.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co