Concierto en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: precio de las entradas y programación

Colombia aún asimila el golpe emocional que dejó la muerte de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026, en un accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama. El artista de música popular, de 34 años, viajaba en una avioneta cuando esta se precipitó a tierra; no hubo sobrevivientes. La Aerocivil y la Fiscalía abrieron de inmediato las investigaciones para esclarecer las causas, mientras fans y colegas del cantante activaron homenajes espontáneos en varias ciudades del país. La noticia sacudió a la industria y a un público que lo vio, tan solo meses atrás, llenar escenarios masivos con la energía que lo caracterizaba.

El concierto que Yeison tenía anunciado para El Campín —parte de su tour Mi Promesa 2.0— no será cancelado. Por decisión conjunta de su familia y de la productora Eventos Sírvalo Pues, el show se adelantó y se realizará como un homenaje póstumo el sábado 31 de enero. El propósito es cumplir el sueño del artista: un segundo lleno total en el estadio más emblemático de Bogotá, con su banda oficial al frente y un despliegue técnico que él mismo había diseñado con anticipación.



Concierto de Yeison Jiménez se adelantará para el 31 de enero

El evento había sido programado originalmente para el 28 de marzo de 2026. Tras el fallecimiento, la organización publicó un comunicado: después de dialogar con la familia de Yeison se decidió reprogramar para el 31 de enero y mantener el concepto artístico que el propio cantante dejó planificado. La producción subrayó que el “sueño del aventurero” —como reza el mensaje de los organizadores— seguirá vivo en un formato de homenaje con invitados de primer nivel y la banda de Yeison como columna vertebral del show.



La decisión, además, da continuidad a un momento clave en la carrera del artista: su histórico lleno en El Campín en 2025, cuando se convirtió en referente del género popular en escenarios de gran formato. La nueva fecha también atiende a la alta demanda de boletería (más del 80 % ya se había vendido antes de la tragedia, según prensa especializada) y a la logística ya montada para un espectáculo de esta magnitud.



La organización confirmó un cartel amplio que combinará voces icónicas de la música popular. Hasta el momento, la productora Eventos Sírvalo Pues no ha confirmado cuáles artistas subirán al escenario; no obstante, informó que "el show central estará a cargo de su banda (la de Yeison Jiménez), con una puesta en escena especial que ya había sido adelantada por su equipo de trabajo, pensada como un homenaje a su legado artístico y a su público".

La producción mantendrá el montaje concebido para Mi Promesa 2.0: sonido e iluminación de gran formato, pantallas de alta definición, arreglos musicales trabajados por el equipo de Yeison y una dirección musical que prioriza la banda oficial. La narrativa escénica girará alrededor de los grandes temas del artista, con participaciones intercaladas de invitados y segmentos multimedia que conta´rán su historia, desde sus inicios hasta el salto a los estadios.



Programación y horarios: lo que el público debe saber

Fecha: sábado, 31 de enero de 2026

Apertura de puertas: 3:00 p. m.

Inicio programado: 6:00 p. m.

Edad mínima: 18 años (según informó el operador de boletería para esta fecha y formato)

La recomendación operativa para un estadio como El Campín es llegar con suficiente anticipación, respetar las franjas de ingreso por localidad y alistar con antelación el código QR de las boletas en el celular para agilizar los accesos. En este tipo de shows, la prueba de validación se realiza por dispositivos de mano y torniquetes; tener el brillo del móvil al máximo facilita la lectura.



Precios y localidades para el concierto en homenaje a Yeison Jiménez

La boletería se ofrece en un abanico de localidades que van desde experiencias premium de tarima hasta tribunas populares. De acuerdo con Tuboleta, estos son los precios de referencia (valor base + cargo por servicio):



Invitados Especiales: $7.500.000 + $1.351.200

Alfombra Roja Premium: $7.500.000 + $1.351.200

Alfombra Roja: $6.500.000 + $1.171.200

Diamante Premium: $7.500.000 + $1.351.200

Diamante: $5.500.000 + $991.200

Oro: $4.500.000 + $811.200

Plata: $3.500.000 + $631.200

Occidental Alta VIP: $300.000 + $61.200

Occidental Baja: $200.000 + $41.200

Occidental Alta: $170.000 + $35.200

Oriental Baja: $185.000 + $38.200

Oriental Alta: $155.000 + $32.200

Sillas Platea: $240.000 + $49.200

Sillas Platea Vista Parcial: $166.000 + $34.400

Norte Alta / Norte Baja: $90.000 + $19.200

Devoluciones y cambios

La reprogramación contempla dos escenarios para compradores:



Asistir el 31 de enero con la misma ubicación adquirida; no se requiere trámite adicional.

Solicitar devolución del dinero a través de Tuboleta, hasta el 30 de enero de 2026, conforme a los términos del operador. Vencido el plazo, se entiende que el comprador acepta la nueva fecha y condiciones.

Este procedimiento ha sido reiterado en comunicados oficiales con la intención de blindar al público frente a rumores o enlaces no autorizados. Revise siempre correo de confirmación, historial de compras y cualquier mensaje que envíe el operador en los días previos.

