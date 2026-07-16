Confirman que el actor Sam Neill, de 'Jurassic Park', murió por una neumonía

La estrella de 'Jurassic Park', Sam Neill, murió de una neumonía, confirmó su agente este jueves 16 de julio en un mensaje destinado a aclarar la situación a los fanáticos del recordado actor. El actor falleció el lunes en Australia a los 78 años, informó su familia en un comunicado.

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Algunos fanáticos recordaron que, años atrás, Neill había sido diagnosticado con cáncer, pero su familia aseguró que para ese momento ya no padecía cáncer, pero sus allegados no dieron más detalles sobre la causa de su deceso.



Confirman causa de muerte del actor Sam Neill

"Hablé con su familia y deseo aclarar algunos detalles para sus fans", dijo Philip Grenz, el representante del actor durante años, en un comunicado a la emisora pública Radio New Zealand. "Sam falleció a causa de una neumonía. Antes de enfermarse, Sam había luchado valientemente y vencido un linfoma gracias a un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T".

Esta información ya la había dado a conocer una excompañera de trabajo de Neill, quien no aseguró que había sido la causa de muerte, pero sí reveló que días antes de fallecer estaba enfrentando esa complicación de salud. La actriz Te Wiata, quien actuó junto a Neill en la aclamada comedia 'Hunt for the Wilderpeople' de Nueva Zelanda, dijo que a su amigo no le daba miedo morir, pero que estaría "molesto". "En realidad, es un asco (lo que pasó)", declaró al New Zealand Herald. "Creo que diría algo así como: 'Por el amor de Dios, ya superé mi cáncer. Y miren, ahora tengo neumonía. ¿Qué sigue?'", añadió. Te Wiata no dio más detalles y no quedó claro desde cuándo Neill habría estado enfermo de neumonía.



La familia del actor celebrará una ceremonia privada en Nueva Zelanda, agregó el agente. "Dado que Sam era un hombre muy reservado que detestaba el alboroto, su familia le rendirá homenaje con una ceremonia conmemorativa privada en su granja de Nueva Zelanda en una fecha posterior aún por determinar", añadió. Grenz señaló que Neill había filmado cuatro proyectos durante el último año, los cuales se estrenarán en los "próximos meses", sin dar más detalles.



Neill reveló en unas memorias de 2023 que "posiblemente se estaba muriendo" de un linfoma no Hodgkin en etapa tres. Sin embargo, a principios de este año declaró que ya no tenía cáncer, gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunológico.

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Nacido en Irlanda del Norte el 14 de septiembre de 1947 y afincado en Nueva Zelanda desde 1954, según la página web de los Globos de Oro -galardón al que fue candidato en tres ocasiones-, Sam Neill desarrolló su carrera durante casi cinco décadas en el cine y la televisión. Alcanzó la fama mundial por su interpretación del paleontólogo Alan Grant en ‘Parque Jurásico’ (1993), de Steven Spielberg, además de aparecer en ‘El hombre que susurraba a los caballos’ (1998), entre otras.

El director Steven Spielberg encabezó los homenajes de Hollywood a Neill, quien se ganó el cariño de los fans con un estilo modesto que contrastaba con su fama. "Me encantó hacer todas las películas de 'Jurassic' con él", dijo el director de 'Jurassic Park'. "Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos a nuestra familia de 'Jurassic' y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus muchos millones de admiradores en todo el mundo", afirmó.

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Dern, coprotagonista de 'Jurassic Park', dijo que Neill era un "caballero auténtico y noble", mientras que Goldblum afirmó que "comienza la próxima gran aventura" de Neill. Nicole Kidman, quien actuó junto a Neill en el thriller australiano "Dead Calm", dijo que "Sam fue uno de los grandes".

Con información de AFP y EFE