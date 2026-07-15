Rosalía en Bogotá: el setlist de canciones esperado para los conciertos LUX en el Movistar Arena

La espera ha terminado para los fanáticos de la 'Motomami'. La estrella catalana Rosalía ya se encuentra en la capital colombiana para presentar uno de los espectáculos más ambiciosos y comentados de la escena musical global, el LUX Tour 2026. Esta gira, que llega tras el éxito rotundo de su cuarto álbum de estudio, promete transformar la percepción del pop contemporáneo con una propuesta que mezcla lo espiritual, lo teatral y lo sinfónico.



¿Cuándo serán los conciertos de Rosalía en Colombia?

Rosalía se tomará el escenario del Movistar Arena de Bogotá en dos fechas imperdibles: el jueves 16 y el sábado 18 de julio de 2026. La logística del evento, a cargo de Páramo Presenta, ha establecido que solo se permitirá el ingreso a mayores de 12 años, quienes deben ir acompañados por un adulto responsable y en la página de TuBoleta todavía quedan las últimas boletas disponibles para ambas fechas.



¿Cómo será el show del LUX Tour?

Desde el lanzamiento del álbum 'LUX', Rosalía sorprendió al mundo con un nuevo estilo musical. De la misma forma, el LUX Tour se presenta como una "ópera contemporánea" de una escala monumental. La estética de esta nueva etapa se aleja de los cascos de moto de la época 'Motomami', para involucrar referencias religiosas, con una paleta de colores y posturas que evocan figuras angelicales y santas religiosas.

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Lo más destacado ha sido la sustitución de sintetizadores por la majestuosidad de la Heritage Orchestra, una agrupación británica dirigida en esta gira por la compositora y organista Yudania Gómez Heredia. El espectáculo cuenta con coreografías del prestigioso colectivo francés (La) Horde y una narrativa dividida en cuatro actos que transitan desde la delicadeza del ballet clásico hasta atmósferas oscuras inspiradas en las pinturas de Goya. El vestuario también es una pieza central, combinando alta costura de Dior con prendas tradicionales españolas de los siglos XVII y XVIII, como el guardainfante.

A lo largo de los cuatro actos que se han evidenciado en los conciertos previos de esta gira, las 24 canciones que se interpretan están divididas de la siguiente manera:



Acto I: Inicia con 'Sexo, violencia y llantas' , 'Reliquia', 'Porcelana' y 'Divinize' (la cual incluye elementos de "Thank You" de Dido).

Inicia con , 'Reliquia', 'Porcelana' y (la cual incluye elementos de "Thank You" de Dido). Acto II: Este bloque mezcla la modernidad de 'Berghain' con clásicos instantáneos de su era anterior como 'SAOKO' , 'LA FAMA' y 'LA COMBI VERSACE' , cerrando con 'De madrugá'.

Este bloque mezcla la modernidad de con clásicos instantáneos de su era anterior como , y , cerrando con 'De madrugá'. Acto III: Incluye temas como 'El redentor', un cover de 'Can't Take My Eyes Off You' y el momento más esperado: el 'Confesionario'. Aquí suenan también 'La perla' y 'La yugular'.

Incluye temas como 'El redentor', un cover de y el momento más esperado: el 'Confesionario'. Aquí suenan también 'La perla' y 'La yugular'. Acto IV: El show sube de intensidad con 'Dios es un stalker', 'La rumba del perdón' y una versión de 'CUUUUuuuuuute' que incorpora elementos de 'Sweet Dreams'.

Aunque la gira tiene como eje central su disco más reciente, lanzado en noviembre de 2025, Rosalía no se limitará exclusivamente a las nuevas composiciones. El cierre definitivo suele incluir himnos como 'BIZCOCHITO', 'DESPECHÁ' y, para responder a la gran duda de los fans, su icónico 'Malamente', mientras que el final está reservado para 'Magnolias'.



Recomendaciones para los asistentes a los conciertos de Rosalía

La planificación anticipada es fundamental para evitar contratiempos en los accesos. La apertura de puertas del Movistar Arena se realizará a las 7:00 de la noche. Se sugiere a los espectadores llegar al lugar con suficiente antelación para facilitar un ingreso ordenado y fluido. Por su parte, la presentación principal de Rosalía está programada para iniciar a las 9:00 de la noche.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co