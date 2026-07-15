Shakira llevó a los Ghetto Kids de Uganda a uno de sus conciertos en Estados Unidos

Shakira sigue llevando a cabo la segunda parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en Estados Unidos, la cual ha sido una antesala de su importante show para el mediotiempo de la gran final de la Copa del Mundo el próximo 19 de julio. En su más reciente espectáculo, la barranquillera sorprendió al público del Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey, al aparecer junto al grupo infantil de bailarines de Uganda, los Ghetto Kids.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esto ocurrió en la noche del 14 de julio en Nueva Jersey, cuando la colombiana se presentó ante miles de fanáticos. Sin embargo, este show inició diferente a los demás de la gira, con la presencia de los niños de Uganda que la acompañaron en su famosa entrada al escenario conocida como 'la caminata de la loba'. El grupo de pequeños bailarines llamó la atención y recibió muchos aplausos por parte de los asistentes.



Shakira junto a los Ghetto Kids en Estados Unidos

Caminar junto a Shakira a la entrada de sus conciertos en la gira de 'Las Mujeres Ya No Lloran' se ha convertido en un espacio soñado para los fans de la loba. Aunque en la mayoría de los conciertos los invitados que acompañan a la barranquillera son sus bailarinas y famosos de cada destino, en ocasiones la artista ha sorprendido dando acceso a esta oportunidad a sus fans.

Para participar, las personas se colocan una capa plateada y gafas a tono, mientras caminan detrás de la cantante desde el backstage hasta el escenario. En su más reciente show, Shakira decidió caminar junto a los Ghetto Kids de Uganda, los niños que la conquistaron con su video en redes sociales bailando 'Dai Dai'.



"Caminar al escenario con los Ghetto Kids de Uganda, tener a Wyclef como mi invitado y el increíble público de Nueva Jersey hizo la noche más mágica", escribió Shakira en una publicación en redes compartiendo fotos y videos de los momentos más especiales de su noche en el Prudential Center de Newark.



Publicidad

¿Quiénes son los niños que bailarán con Shakira en la final del Mundial 2026?

Luego de que Shakira compartiera al mundo su idea de invitar a su show en la gran final a los fans que la sorprendieran con las mejores coreografías de 'Dai Dai', el grupo de baile de Uganda llamado Triplets Ghetto Kids se las ingeniaron para hacer un concepto creativo con la bandera de varios países. La artista lo compartió y reaccionó al contenido de manera positiva.

"¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines como esos. Chicos, ¿quieren venir a presentarse conmigo en la final?", escribió la barranquillera. Y ellos respondieron con una nueva publicación y en positivo: "Shakira sí queremos presentarnos contigo. Esto será un sueño cumplido para nosotros, para Uganda y para África".

Publicidad

Por otro lado, la misma Shakira publicó un nuevo video confirmando no solo la invitación a los niños, sino también invitando a sus seguidores a seguir participando. "He estado viendo creaciones increíbles para 'Dai Dai', la canción oficial de la copa del Mundo, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo en la final", detalló.

Shakira explicó que su intención es que este show sea un disfrute para muchas personas, especialmente los niños, teniendo en cuenta que en su canción habla precisamente de cumplir los sueños de los más pequeños. "Quiero que ese momento sea especial para todos nosotros, que sea inolvidable y por eso he decidido invitar a tantos de ustedes como pueda para que bailen conmigo en la final".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co