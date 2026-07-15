Jessi Uribe aclaró los rumores de su supuesta separación de Paola Jara: "Nos dicen cansones"

En los últimos días, las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre el supuesto fin del matrimonio entre los reconocidos cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe, solo algunos meses después del nacimiento de su primogénita. Ante el ruido digital, el intérprete de 'Dulce pecado' decidió salir al paso para aclarar la situación real de su relación.

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Jessi Uribe decidió romper el silencio y utilizar sus historias de Instagram para aclarar lo que está pasando con su relación. Los rumores iniciaron porque desde hace tiempo, la pareja dejó de compartir fotos o videos juntos, luego de que, desde el nacimiento de su hija, estuvieran muy activos en redes sociales compartiendo detalles de su vida como padres.



¿Qué dijo Jessi Uribe sobre Paola Jara?

Ante la falta de interacción virtual entre la pareja de esposos, cuando Jessi Uribe apareció en sus historias de Instagram y habilitó la 'cajita de preguntas' para sus seguidores, uno de ellos preguntó sin tapujo por su relación con Paola Jara. "¿Y Pao? ¿Por qué no subes nada con ella? ¿Es verdad que se han separado? Ya no eres expresivo con ella", le escribió.

“Me han preguntado mucho esto y lo voy a responder. la gente sí es cansona. No entiendo. Primero que todo, no estamos separados y estamos muy felices, gloria a Dios, muy bien. Anulen", empezó a aclarar el cantante. Uribe también explicó que la decisión de publicar menos contenido en pareja se debe al agotamiento por las críticas de los usuarios.



El artista señaló que desde el inicio de su relación han sido objeto de críticas y aplausos en redes sociales por partes iguales, por lo que cuando publican cosas juntos algunos lo celebran y otros les llueven con malos comentarios. "Pero con Pao tenemos un álbum juntos, que por derecha hay que subir contenido juntos, y hablan y nos dicen ‘cansones’. Igual no caemos en eso, yo no caigo en eso, me importa nada. Entonces decimos: ‘bueno, no subamos tanta cosa’. No subimos nada en una semana y ya dicen que estamos separados".



Finalmente, Jessi Uribe se tomó el tema con humor y agregó que si dejaron de subir contenido juntos es porque a Paola Jara nunca le ha gustado divulgar cosas con él. "Realmente Pao nunca subía cosas conmigo, el que subía cosas era yo. Yo era el intenso, el cansón, ella no sube muchas cosas conmigo, ni le gusta, y yo no sé por qué, no sé qué es lo que pasa", expresó el artista.

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Para poner fin a las especulaciones de manera definitiva, la pareja realizó una publicación conjunta recientemente. Los artistas se encuentran actualmente en México cumpliendo con una gira de medios para promocionar su álbum colaborativo titulado 'Despecho a 2 voces'. En sus historias de Instagram, se dejaron ver juntos en entrevistas, y Jessi Uribe publicó un video reafirmando su unión con las palabras: "Soy Jessi Uribe, ella es Paola Jara y somos esposos colombianos". Con estas acciones, la pareja demuestra que su vínculo sigue sólido, tanto en lo personal como en lo profesional, mientras disfrutan de su faceta como padres de la pequeña Emilia, nacida en noviembre de 2025.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co