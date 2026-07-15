Programación FantasoFest 2026: Muestra Iberoamericana de Cine Fantástico en Bogotá

Si eres amante de lo extraño, lo oscuro y lo que desafía la lógica, prepárate. La quinta edición del FantasoFest: Muestra Iberoamericana de Cine Fantástico ya está en marcha en la Cinemateca de Bogotá. Conozca la programación desde este miércoles hasta el próximo domingo 19 de julio, la capital se convierte en el epicentro del cine de género en la región.



Esta muestra de cine no solo busca entretener, sino hacer pedagogía sobre un tipo de cine que a menudo se asocia erróneamente con presupuestos inalcanzables. Aquí, la fantasía, el terror y la ciencia ficción se usan como herramientas para hablar de nuestra identidad, política y sociedad.



FantasoFest: Muestra Iberoamericana de Cine Fantástico en Bogotá

Miércoles 15 de julio: Mitología y terror ancestral

Hoy miércoles, la jornada se centra en una de las propuestas más esperadas de esta edición. A las 7:30 PM en la Sala Capital, se proyectará El Ritual del Nahual. Esta cinta nos transporta a los densos bosques de San Luis Potosí, donde un forajido es rescatado en una aldea dominada por el miedo. La película explora la leyenda del Tekenchu, una criatura mística que castiga desde las sombras. Lo mejor: habrá un conversatorio presencial con su director, Carlos Matienzo Serment.

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Jueves 16 de julio: Una segunda oportunidad para el nahual

Si no lograste llegar a la función de hoy, el jueves tienes una cita a las 4:00 PM en la Sala 2 con la repetición de El Ritual del Nahual. Es la oportunidad perfecta para sumergirte en este horror folclórico que rescata las raíces profundas de la cultura mexicana en clave de género. Nuevamente, el director Carlos Matienzo estará presente para dialogar con el público.

Viernes 17 de julio: Vampiros y el pulso del cortometraje

El viernes es el día de los formatos breves y las leyendas urbanas.



Muestra de Cortometrajes Iberoamericanos: A las 5:00 PM en la Sala 3, podrás ver una selección de 10 piezas de ciencia ficción, fantasía y terror, incluyendo títulos como Zombie YA! y Mutante.

El Susurro: A las 5:30 PM en la Sala Capital, llega este relato sobre dos hermanos que intentan escapar de una herencia vampírica en una casona aislada. El descubrimiento de un dedo humano y una red de películas snuff en su vecindario cambiará todo.

Sábado 18 de julio: El horror de la tecnología y la magia negra

El fin de semana arranca con fuerza el sábado.



Apps: A las 4:00 PM en la Sala 2, esta película antológica nos muestra cómo la tecnología digital abre las puertas al horror a través de cinco relatos inquietantes sobre aplicaciones de citas y ocultismo rural.

La Virgen de la Tosquera: A las 6:00 PM en la Sala Capital (entrada libre), prepárate para la clausura oficial del laboratorio FantasoLab. Basada en los relatos de la icónica Mariana Enríquez, la cinta nos sitúa en la crisis argentina de 2001, donde la magia negra se convierte en el último recurso de un amor obsesivo. Contará con conversatorio de su directora, Laura Casabé.

Domingo 19 de julio: El cierre definitivo

El domingo es la última oportunidad para ponerse al día con las joyas de la muestra.



La Virgen de la Tosquera: Repetición a las 5:00 PM en la Sala 3.

El Susurro: Última función a las 7:00 PM en la Sala 2.

Gaua: Para cerrar con broche de oro, a las 7:30 PM en la Sala 3, vuelve la película de inauguración. Un viaje a las montañas vascas del siglo XVII, en plena caza de brujas, donde la fantasía oscura se mezcla con la historia real.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.



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