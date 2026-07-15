Carolina Cruz conmovió a seguidores con publicación junto a su papá: "A la distancia te amamos"

La presentadora vallecaucana Carolina Cruz conmovió a sus 7,4 millones de seguidores en Instagram al mostrar en sus historias que recientemente fue a visitar a su papá Iván Cruz, quien desde hace varios años pasa los días en un centro especializado tras ser diagnosticado con alzhéimer. Los posteos de la famosa emocionaron al mundo digital y visibilizaron la realidad de los familiares de las personas que padecen esta condición.

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Cruz usó su espacio digital, que llega a millones de personas, para compartir detalles especiales sobre lo que vive su familia con la situación de su padre. Por su parte, su comunidad se solidarizó con ella y le envió mensajes de apoyo por visibilizar a los pacientes de alzhéimer y a sus seres queridos.



Las publicaciones de Carolina Cruz sobre su papá

Los posteos de Carolina Cruz empezaron con imágenes de la visita que hizo a su papá en el centro médico en el que permanece. La vallecaucana apareció sentada en la cama junto a Iván Cruz, mientras se tomaban de las manos. A la imagen, ella añadió un texto que refleja lo que enfrenta emocionalmente cada día con su padre, quien ha empezado a olvidar a sus propios hijos.

"El lenguaje del amor. Te amamos, papi, hemos estado y estaremos siempre a tu lado; así tengamos que recordarte a cada segundo que somos tus hijos, lo haremos con más amor y paciencia, escucharemos tus historias una y mil veces más. Te amo", escribió la famosa en la primera publicación, resaltando su compromiso y el de su hermano por siempre estar atentos de él.



Carolina Cruz reveló detalles más dolorosos sobre lo que está pasando con el deterioro que este padecimiento neurodegenerativo le ha causado a su papá. "Si te preguntan si tienes hijos y dices que no, está bien, papi... yo les cuento a todos por ti que somos tus hijos", agregó la presentadora de 'Día a Día', el matutino de Caracol Televisión.



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Además de esto, la vallecaucana también compartió algunos videos de años atrás, cuando su papá se encontraba bien y pasaba tiempo con ella y sus hijos en su casa en la capital. "Así eran los días de mi papá cuando lo teníamos aquí en Bogotá. Lo que más quisiéramos es tenerte aquí a nuestro lado, pero las cosas se dieron de otra forma y a la distancia te seguimos amando", concluyó.

En redes sociales, los seguidores se manifestaron con mensajes de apoyo a la presentadora y, a su vez, aplaudiendo que decidiera compartir detalles sobre lo que viven los familiares de personas con alzhéimer, a pesar de lo doloroso que esto puede llegar a ser emocionalmente para ella. “Dios la llene de fortaleza y mucho amor para su papito”; "Mucha fuerza, Caro, es la enfermedad más triste”; "Qué triste cuando ya no nos reconocen", se lee en algunos comentarios que dejaron sus seguidores en las publicaciones que compartieron las historias de la famosa.

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Hace algunos años, cuando Carolina Cruz decidió hablar por primera vez sobre el padecimiento de su papá, indicó que para ese momento él todavía tenía bastante control de sus pensamientos e ideas. "Mi papá está con una condición, está con un alzhéimer", indicó la vallecaucana y detalló que, por fortuna, "él es un hombre muy inteligente, entonces sabe cómo organizar todo para que uno se dé cuenta de si está muy avanzado o no".

Para finalizar, Carolina Cruz señaló que "yo espero que no esté muy avanzado, que vaya lento, yo lo veo constantemente por videollamada. Espero que de aquí en adelante todo sea tranquilo para él, porque sabemos que es una enfermedad muy difícil, con un final muy triste, pero estoy segura que de la mano de Dios todo estará muy bien".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co