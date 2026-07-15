Rosalía ya está en Bogotá y comparte mensaje a sus fans previo a sus conciertos en el Movistar Arena

Rosalía ya está en Colombia para presentar ante el público nacional las dos fechas de su 'LUX Tour' en el Movistar Arena de Bogotá y, a su vez, miles de fanáticos se preparan para ser testigos de este show que ha emocionado a millones en el mundo desde en lanzamiento del álbum musical con el mismo nombre. La artista española compartió un primer mensaje a sus 28 millones de seguidores al aterrizar en el país.

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A lo largo de este año, la cantante española ha estado llevando a cabo una nueva gira de conciertos con su álbum más reciente 'LUX', el cual causó sensación desde el momento de su lanzamiento. La gira, que ya pasó por Estados Unidos y otros países, ahora llega a Colombia para dos fechas en la capital.



El mensaje de Rosalía al llegar a Colombia

A través de sus historias de Instagram, Rosalía emocionó a sus seguidores colombianos este 15 de julio al confirmar que ya se encuentra en suelo colombiano. La española tan solo compartió una foto de la bandera de Colombia como muestra de su aterrizaje un día antes del inicio de su paso por el país, en donde dará dos conciertos en las noches del 16 y 18 de julio.

"Marica ya estoy aquí y mañana SHOW!!", escribió la española de 33 años en la historia, agregando los emoticones de corazón rojo y la bandera tricolor.



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¿Cuándo son los conciertos de Rosalía en Bogotá?

Rosalía tiene previsto presentarse en Bogotá el próximo 16 y 18 de julio de 2026. El escenario elegido es nuevamente el Movistar Arena, el mismo recinto que la acogió en 2022 durante su gira anterior y tras su exitoso paso por el Festival Estéreo Picnic en 2023.

Para quienes ya cuentan con sus entradas o planean adquirirlas, los precios y la logística se mantienen vigentes según lo anunciado previamente. Todavía quedan a la venta las últimas entradas para ambas fechas en la plataforma TuBoleta, con un rango de precios que refleja la magnitud de la producción de 'LUX':



Piso 2 (Sectores centrales): $588.100

$588.100 Platea: $517.400

$517.400 Piso 3: Desde $282.000 hasta $329.000

Recomendaciones para los asistentes a los conciertos de Rosalía

La planificación anticipada es fundamental para evitar contratiempos en los accesos. La apertura de puertas del Movistar Arena se realizará a las 7:00 de la noche. Se sugiere a los espectadores llegar al lugar con suficiente antelación para facilitar un ingreso ordenado y fluido. Por su parte, la presentación principal de Rosalía está programada para iniciar a las 9:00 de la noche.

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Se recuerda que la edad mínima permitida para ingresar al espectáculo es de 12 años. Los menores de edad deberán estar acompañados en todo momento por un adulto responsable, y ambos deberán presentar su respectiva entrada válida al momento de pasar los controles de acceso.

Para asegurar una experiencia óptima y segura para todo el público, se solicita acatar las siguientes pautas de comportamiento y logística:



Uso de transporte público: Se aconseja utilizar medios de transporte masivos para llegar y salir del recinto, disminuyendo así la congestión vehicular en las inmediaciones del escenario.

Se aconseja utilizar medios de transporte masivos para llegar y salir del recinto, disminuyendo así la congestión vehicular en las inmediaciones del escenario. Asistencia en grupo y cuidado de pertenencias: Se recomienda asistir en compañía, mantener el contacto con el grupo de acompañantes y custodiar de manera permanente los objetos personales de valor.

Se recomienda asistir en compañía, mantener el contacto con el grupo de acompañantes y custodiar de manera permanente los objetos personales de valor. Controles de seguridad: El ingreso estará sujeto a una requisa obligatoria por parte del personal de seguridad en los filtros de entrada.

El ingreso estará sujeto a una requisa obligatoria por parte del personal de seguridad en los filtros de entrada. Convivencia y respeto: La organización mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier acto de discriminación o violencia física o verbal hacia los asistentes.

Con el propósito de mantener el orden y cumplir con los protocolos de seguridad del establecimiento, el equipo logístico restringirá el acceso de los siguientes artículos:



Maletas o morrales de gran tamaño, así como mascotas.

Alimentos y bebidas de cualquier tipo.

Equipos de fotografía, grabación de video o audio profesional (incluyendo cámaras con lentes desmontables, trípodes, selfie sticks , drones, dispositivos de acción tipo GoPro, iPads o tabletas).

, drones, dispositivos de acción tipo GoPro, iPads o tabletas). Elementos de animación o distracción visual, tales como pancartas, banderas, volantes, artículos promocionales, máscaras, pasamontañas, apuntadores láser, bengalas o elementos pirotécnicos.

Productos destinados a la venta comercial.

Objetos peligrosos, cortopunzantes, armas de cualquier índole y artículos de vidrio (como botellas o espejos).

Prendas de vestir o camisetas alusivas a equipos de fútbol profesional.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co