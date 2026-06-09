Actor de The Walking Dead llegará a Comic Con Colombia 2026 y esto es lo que hará

Cada año, Comic Con Colombia se convierte en uno de los puntos de encuentro más importantes para los seguidores de los cómics, las series, el cine, los videojuegos y la cultura geek en general. Más allá de los lanzamientos, experiencias y exhibiciones, gran parte de la expectativa suele centrarse en los invitados internacionales que llegan al país para compartir con miles de fanáticos.

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La edición 2026 no ha sido la excepción. A medida que se acerca la fecha del evento, la organización ha comenzado a revelar nuevas figuras que harán parte de la programación oficial en Corferias, aumentando el interés de quienes planean asistir durante los cuatro días de actividades.

Durante los últimos años, Comic Con Colombia ha contado con la presencia de actores, artistas y personalidades reconocidas por su participación en algunas de las franquicias más populares del entretenimiento mundial. Series, películas, producciones de streaming y universos de superhéroes han servido como puente para acercar a los fanáticos colombianos a sus personajes favoritos.



Por eso, cada nuevo anuncio suele convertirse rápidamente en tema de conversación dentro de la comunidad geek. Especialmente cuando se trata de actores que han dejado huella en producciones seguidas por millones de personas alrededor del mundo.



Y precisamente uno de esos nombres acaba de ser confirmado para la edición de este año.

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Comic Con Colombia anunció oficialmente la participación de Michael Cudlitz, reconocido actor estadounidense que actualmente interpreta a Lex Luthor, el histórico archienemigo de Superman, y que es recordado por gran parte del público por dar vida a Abraham Ford en la exitosa serie The Walking Dead.

La organización confirmó que el actor estará presente en Bogotá los días 27, 28 y 29 de junio como parte de las actividades oficiales del evento que se realizará en Corferias.

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Durante su visita, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en sesiones de fotografías y autógrafos dentro de la FAN ZONE, uno de los espacios más populares de la convención, donde los seguidores pueden interactuar de manera más cercana con los invitados internacionales.

Además, Michael Cudlitz realizará una presentación especial en el Main Stage, escenario principal del evento. Allí compartirá detalles sobre su trayectoria profesional, hablará de algunos de los personajes más importantes de su carrera y contará experiencias relacionadas con sus trabajos en cine y televisión.

Con más de tres décadas de trayectoria artística, Cudlitz se ha consolidado como una figura reconocida dentro de la industria audiovisual gracias a participaciones en producciones como The Walking Dead, Band of Brothers y Southland. Su reciente incorporación al universo de Superman como Lex Luthor también lo ha vuelto a poner en el centro de atención entre los seguidores de los cómics y las adaptaciones televisivas.

Según explicó Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias para Comic Con, la presencia del actor representa una oportunidad para que los aficionados a la cultura pop puedan compartir con una de las figuras más destacadas del entretenimiento contemporáneo.

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La llegada de Michael Cudlitz se suma a la programación que prepara Comic Con Colombia 2026, un evento que reunirá experiencias para toda la familia, expositores, actividades temáticas, espacios dedicados al cosplay y una amplia agenda académica.

De acuerdo con la organización, esta edición contará con más de 120 expositores y cerca de 80 horas de programación, incluyendo conferencias, encuentros con invitados especiales y actividades relacionadas con la industria del entretenimiento.

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Comic Con Colombia 2026 se llevará a cabo del 26 al 29 de junio en Corferias, Bogotá, y espera reunir a miles de asistentes interesados en el mundo de los cómics, el streaming, los videojuegos, las películas y la cultura geek.

Con la confirmación de Michael Cudlitz, el evento continúa fortaleciendo su lista de invitados internacionales y añade un atractivo importante para los seguidores de The Walking Dead y del universo de Superman, dos franquicias que siguen teniendo una enorme presencia dentro de la cultura popular actual.

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