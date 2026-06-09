Festival Cordillera revela el cartel de artistas que estarán en la nueva edición de 2026

La espera terminó para los seguidores del Festival Cordillera. La organización reveló el cartel de artistas que harán parte de la quinta edición del evento, que se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.
Al ritmo de "Bohío", de Vicente García, empezaron a aparecer nombres de artistas y grupos que generan emoción entre los miles de seguidores que tenían expectativa por los invitados de la edición. Con esta canción, ya se daba la primera pista de la presencia del dominicano en el escenario capitalino.
La nómina de este año estará encabezada por figuras internacionales y referentes de la música latinoamericana como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Beéle, Sean Paul y Kany García. Andrés Cepeda, uno de los artistas bogotanos más conocidos en Colombia, tendrá shows durante los dos días del evento.
Los artistas que estarán en el Festival Cordillera 2026
El cartel completo incluye a:
- Ricky Martin
- Andrés Calamaro
- Caifanes
- Beéle
- Sean Paul
- Kany García
- Cultura Profética
- Panteón Rococó
- Grupo Niche
- Bonka
- Fobia
- Dread Mar I
- Mago de Oz
- Miguel Mateos
- Draco Rosa
- Tan Biónica
- Diamante Eléctrico
- Poligamia
- Jarabe de Palo
- Pedro Capó
- Ed Maverick
- Vicente García
- Los Amigos Invisibles
- Doctor Krápula
- Kapanga
- Virus
- Los de Adentro
- Dante Spinetta
- Meme del Real
- Emmanuel Horvilleur
- Lido Pimienta
- Flor de Lava
- The Latin Brothers
- Kei Linch
- Los Estrambóticos
- Nelda Piña
- Paula Pera
- Árbol de Ojos
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Un cartel con rock en español, salsa, reggae y pop latino
La edición 2026 mantiene la apuesta del festival por reunir diferentes sonidos de América Latina y España. El cartel mezcla nombres históricos del rock en español, exponentes de la salsa, el reggae, el pop latino y propuestas emergentes de la región, consolidando al Cordillera como uno de los festivales musicales más importantes del continente.
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María Paula Rodríguez Rozo
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