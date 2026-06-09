Festival Cordillera revela el cartel de artistas que estarán en la nueva edición de 2026

La espera terminó para los seguidores del Festival Cordillera. La organización reveló el cartel de artistas que harán parte de la quinta edición del evento, que se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al ritmo de "Bohío", de Vicente García, empezaron a aparecer nombres de artistas y grupos que generan emoción entre los miles de seguidores que tenían expectativa por los invitados de la edición. Con esta canción, ya se daba la primera pista de la presencia del dominicano en el escenario capitalino.

La nómina de este año estará encabezada por figuras internacionales y referentes de la música latinoamericana como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Beéle, Sean Paul y Kany García. Andrés Cepeda, uno de los artistas bogotanos más conocidos en Colombia, tendrá shows durante los dos días del evento.



Los artistas que estarán en el Festival Cordillera 2026

El cartel completo incluye a:



Ricky Martin

Andrés Calamaro

Caifanes

Beéle

Sean Paul

Kany García

Cultura Profética

Panteón Rococó

Grupo Niche

Bonka

Fobia

Dread Mar I

Mago de Oz

Miguel Mateos

Draco Rosa

Tan Biónica

Diamante Eléctrico

Poligamia

Jarabe de Palo

Pedro Capó

Ed Maverick

Vicente García

Los Amigos Invisibles

Doctor Krápula

Kapanga

Virus

Los de Adentro

Dante Spinetta

Meme del Real

Emmanuel Horvilleur

Lido Pimienta

Flor de Lava

The Latin Brothers

Kei Linch

Los Estrambóticos

Nelda Piña

Paula Pera

Árbol de Ojos

Publicidad

Un cartel con rock en español, salsa, reggae y pop latino

La edición 2026 mantiene la apuesta del festival por reunir diferentes sonidos de América Latina y España. El cartel mezcla nombres históricos del rock en español, exponentes de la salsa, el reggae, el pop latino y propuestas emergentes de la región, consolidando al Cordillera como uno de los festivales musicales más importantes del continente.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co