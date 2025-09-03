Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Daniela Álvarez muestra un nuevo capítulo de su vida: cumplió uno de sus grandes sueños

Daniela Álvarez muestra un nuevo capítulo de su vida: cumplió uno de sus grandes sueños

La presentadora y empresaria mostró a sus seguidores un sueño que tenía "pendiente" hace años.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 03, 2025 01:53 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Daniela Álvarez
Daniela Álvarez recordó cómo fueron los días antes de perder parte de su pierna -
Foto: @danielaalvareztv