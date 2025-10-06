En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Desafío Siglo XXI: comienza la etapa final con nuevas reglas y tensiones

Desafío Siglo XXI: comienza la etapa final con nuevas reglas y tensiones

Solo dos equipos siguen en competencia: Gamma y Omega, quienes deberán adaptarse a nuevas reglas y finanzas dentro del juego.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 6 de oct, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Desafío Siglo XXI
Solo dos equipos siguen en la competencia.
Captura de pantalla.

