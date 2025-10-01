En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Desafío Siglo XXI: Omega cobra venganza y le entrega chaleco y castigo a Gamma

Desafío Siglo XXI: Omega cobra venganza y le entrega chaleco y castigo a Gamma

Katiuska fue la encargada de llevar el chaleco y el castigo a Gamma, recordándoles que su alianza había terminado.

Por: María Paula González
Actualizado: 1 de oct, 2025
Desafío

