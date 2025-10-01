Desafío Siglo XXI: Omega cobra venganza y le entrega chaleco y castigo a Gamma

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI, Omega estaba decidido a ganar la prueba, no tanto por recibir un premio millonario, sino más bien por las ganas de cobrarle a Gamma los chalecos que les enviaron en las pruebas anteriores. Después de un fuerte enfrentamiento entre ambos equipos, el equipo rosado consiguió su venganza y con creces.



¿Qué pasó entre Gamma y Omega?

Las tensiones entre ambas casas siempre han existido, especialmente por las diferencias entre Zambrano y Katiuska, quienes han revelado en la competencia que antes del Desafío salieron un tiempo. Sin embargo, ahora las diferencias son más fuertes por las decisiones que ambos equipos están tomando con respecto a los chalecos y castigos.

Gamma ganó dos pruebas este ciclo y decidió enviar ambos chalecos a Omega, donde sus dos únicas mujeres -Miryam y Katiuska- tuvieron que aceptar estar sentenciadas. La molestia se dio porque, aparentemente, en el ciclo anterior ambos equipos habían acordado una alianza para proteger a sus integrantes femeninas, enviando todos los chalecos a Alpha. Precisamente, Omega al ganar la primera prueba del ciclo le mandó el chaleco a Valentina en el equipo morado, por lo que quedaron bastante sorprendidos cuando sus supuestos aliados los sentenciaron.

Ante esta situación, el equipo Omega estaba decidido a ganar la última prueba del ciclo, la de Sentencia, Premio y Castigo que se llevó a cabo en el Box Blanco. Efectivamente, adornados con coronas hechas con hojas, el equipo rosado la dio toda en una de las pistas que más se les facilita y lograron la victoria, con tiempos muy cortos de sus participantes Rata y Miryam en el desarrollo de la prueba.



Además de la agilidad de sus integrantes, los benefició que en Alpha se desarrollaba la pista con más precaución y, por ende, con lentitud y que en Gamma una de sus participantes se cayó.

Con esta victoria en mente, Omega no dudó en enviar el chaleco y el castigo a Gamma. Sin embargo, lo que sí los conmovió fue que Gio, integrante de la casa naranja, se les acercó y les pidió un favor. "Envíennos en chaleco, pero no el castigo", les dijo el modelo recordándoles que todos los castigos de esta etapa del juego les han tocado a ellos. Los integrantes de Omega le dijeron que lo pensarían, pero en realidad no lo iban a hacer.

Solidarizados con Gio, Katiuska expresó a Andrea Serna al recibir la invitación a la 'suite Ditu' que deseaba llevar con ella a Gio. La desafiante señaló que lo hacía como un gesto con el participante "para que descanse del castigo", palabras que resonaron en la casa Gamma, asumiendo que recibirían el castigo con el chaleco. A pesar de la tentadora oferta, Gio rechazó la oportunidad de comer y descansar para apoyar a su equipo en la tarea asignada para la noche.



¿Quiénes son todas las mujeres sentenciadas a muerte?

En el próximo Desafío a Muerte se definirá a la nueva eliminada del programa y, por ende, a las ocho mejores mujeres de la competencia que pasan a la etapa de dos equipos en el juego. Las sentenciadas que se pelearán su cupo son:



Manuela (Alpha): quien empezó el ciclo sentenciada tras no cumplir la tarea del elegido el ciclo pasado.

Valentina (Alpha): sentenciada tras la prueba de hambre por Omega.

Miryam (Omega): sentenciada tras la prueba de servicios por Gamma.

Katiuska (Omega): sentenciada tras la prueba de bienestar por Gamma.

Grecia (Gamma): sentenciada tras la prueba de premio y castigo por Omega.

Podría ocurrir un hecho sin precedentes y es que otra mujer tenga que enfrentarse a ellas en el Desafío a Muerte en caso de que en este ciclo también la elegida haya sido una mujer y no haya cumplido con su tarea a asignada.

