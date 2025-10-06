Concierto Guns N' Roses en Vive Claro: movilidad, parqueaderos y horarios

Después de algunos días de incertidumbre, finalmente los fanáticos de Guns N' Roses pueden estar seguros de que el próximo martes 7 de octubre estarán viviendo el regreso de la banda de rock a Colombia, específicamente en el escenario del Vive Claro Distrito Cultural. Las autoridades de Bogotá dieron un visto bueno a los permisos solicitados por el escenario y la promotora para llevar a cabo el evento.

Este concierto no solo es especial por traer de regreso a Axl Rose, Slash, Duff McKagan a Colombia después de tres años, sino también porque se convierte en el segundo concierto de gran capacidad en el escenario de Vive Claro, el nuevo lugar de eventos de Bogotá. Los 'gunners' subirán al escenario inaugurado con Green Day en agosto y en el que no se pudo llevar a cabo el de Kenrick Lamar.

Tras conseguir la aprobación del Distrito, todo se prepara para recibir a Guns N' Roses y los asistentes también empiezan a indagar aquellas opciones que facilitarán su llegada, ingreso y salida del Vive Claro el martes 7 de octubre.



Rutas de TransMilenio para llegar a Vive Claro

Vive Claro Distrito Cultural está ubicado en la Avenida La Esmeralda #42 – 41, cerca al centro comercial Gran Estación y el Parque Metropolitano Simón Bolívar. La recomendación que siempre se dan en estos casos es llegar al lugar en transporte público para no saturas las vías, para ello TransMilenio ha detallado su plan de rutas para llegar al concierto.



Las estaciones de TransMilenio más cercanas al Vive Claro son Salitre El Greco - Vive Claro y CAN – British Council por la troncal de la Calle 26, a las que llegan rutas desde todas las otras troncales. También se podría caminar o hacer trasbordo en Sitp desde las estaciones El Dorado, 7 de Agosto y Movistar Arena, en la troncal de la avenida NQS Central.

Detallaron que, además, también se puede llegar en alguna de las 24 rutas TransMiZonal desde diferentes puntos de la ciudad como la Av. carrera 68, carrera 60 y calles 53 y 63.



Rutas de TransMilenio para salir de Vive Claro

A la salida del evento, TransMilenio habilitará una operación especial con rutas de TransMiZonal hacia diferentes puntos de la ciudad para llevar a los fanáticos de Guns N' Roses de regreso a sus casas y evitar el colapso en movilidad de la zona. Estas serán las rutas disponibles:



Ruta avenida Primero de Mayo

Esta ruta realizará recorridos por:



Avenida Calle 53 con carrera 65.

Centro Comercial Gran Estación.

Centro Comercial Salitre Plaza.

Tres Elefantes.

Centro Comercial Multiplaza.

Bavaria en la avenida Boyacá con calle Octava.

Avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá.

Ruta Unicentro

Esta ruta realizará recorridos por:



Avenida calle 53 con carrera 65.

Centro Comercial Metrópolis.

Cafam Floresta.

Centro Comercial Iserra 100.

Olímpica Calle 100.

Avenida carrera 15 con calle 1001.

Centro Comercial Unicentro.

Centro Comercial Bulevar Niza.

Avenida Suba con calle 106.

Ruta Séptimazo

Esta ruta realizará recorridos por:



Avenida calle 53 con carrera 65.

Avenida calle 53 con carrera 37.

Concejo de Bogotá.

Planetario de Bogotá.

Centro Comercial San Martín.

Universidad Javeriana.

Universidad de La Salle.

Carrera Séptima con calle 72 bis.

Carrera Séptima con calle 81.

Calle 94 con carrera 14.

¿Dónde parquear en Vive Claro?

Por otro lado, si hay quienes prefieren llegar al lugar en su vehículo o moto, Vive Claro cuenta con disponibilidad de parqueadero, pero los usuarios tienen que estar atentos porque deben reservar sus cupos. Para hacerlo deben ingresar a www.redparking.co donde encontrarán las diferentes opciones.



Los asistentes al concierto de Guns N' Roses en Vive Claro tienen la opción de parquear sus vehículos en el parqueadero de Vive Claro (Av. Carrera 60 # 44B - 21), pero también en parqueaderos cercanos como el del Hotel Hyatt (Calle 24 A # 57 - 56), el de la Biblioteca Virgilio Barco (Av. La Esmeralda # 57 - 60) o en el de la Gobernación de Cundinamarca (Calle 26 # 51 - 53).



Objetos permitidos y prohibidos en Vive Claro

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, la organización del evento ha establecido una estricta lista de objetos prohibidos.



Armas de fuego, armas cortopunzantes y elementos que puedan ser utilizados como proyectiles.

Objetos de vidrio o metálicos (botellas, termos, etc.).

Artículos inflables.

Sombrillas.

Sillas plegables.

Sustancias psicoactivas o cualquier tipo de droga.

Cámaras de video, cámaras fotográficas profesionales, drones.

Instrumentos musicales.

Walkie Talkies o radio de comunicación.

Pancartas o carteles de gran tamaño, palos de banderas.

Bebidas alcohólicas o alimentos.

Cigarrillos o vapeadores.

Aerosoles.

Bolsos o morrales de gran tamaño.

Mascotas.

Correas con chapas grandes o taches.

Cadenas largas o joyería con puntas.

Camisetas alusivas a equipos de fútbol.

Cascos de motos o bicicletas.

Por otro lado, lo que sí es recomendable llevar:



Morrales/bolsos que no excedan 30x30x15 CM (de preferencia transparentes de plástico, vinil o PVC).

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 CM.

Bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas).

Canguros que no excedan 11x16 CM.

Celulares y powerbanks.

Maquillaje (Sin espejos, vidrios, tijeras, pinzas).

Bloqueador solar (máximo 100ml).

Gafas de sol.

Impermeable.

Sombreros/gorras.

Gel antibacterial (máximo 100ml).

En eventos masivos, la seguridad es responsabilidad de todos. Por eso es importante que las personas tengan sus pertenencias a la vista y en un lugar seguro. Así como poner puntos de encuentro con amigos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL