En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
INPEC
GAZA
DONALD TRUMP
VIRGINIA VALLEJO
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Este sería el setlist de canciones que Guns N' Roses interpretará en su concierto en Bogotá

Este sería el setlist de canciones que Guns N' Roses interpretará en su concierto en Bogotá

Conozca las canciones que haría parte del concierto de Guns N' Roses en Bogotá el próximo 7 de octubre.

Por: María Paula González
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Guns N Roses en Vive Claro
Guns N' Roses está llevando a cabo una gira por toda Latinoamérica -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad