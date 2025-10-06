Este sería el setlist de canciones que Guns N' Roses interpretará en su concierto en Bogotá

Hay mucha expectativa entre los miles de fanáticos de Guns N' Roses en Bogotá por el concierto que la legendaria banda de rock estadounidense dará el martes 7 de octubre en el escenario de Vive Claro. Entre algunas de las dudas más frecuentes de los asistentes están las canciones que la agrupación interpretará en esta ocasión.

Aunque existen fans que prefieren el factor sorpresa en los conciertos, yendo sin saber qué canciones interpretará el artista y en qué orden, otras personas quieren estar preparadas y, si es el caso, aprenderse las canciones que harán parte del show para hacer más especial esta experiencia.

Normalmente, los setlist de los conciertos son desconocidos, pero hay unas claves que ayudan a los fanáticos a adelantarse a lo que puede suceder en el show. En el caso de los 'gunners', la clave está en los conciertos que ya ha dado la banda como parte de su gira por Latinoamérica. Bogotá es la tercera parada de Guns N' Roses en la región, después de los conciertos en Costa Rica (1° de octubre) y El Salvador (4 de octubre).



Setlist de canciones para Guns N' Roses en Bogotá

Al ser una banda con 40 años de trayectoria y que marcó la historia del rock a nivel mundial, los Guns N' Roses tienen canciones -o himnos- que son infaltables para sus fans en los conciertos. Sin embargo, Axl Rose, Slash y Duff McKagan siempre encuentran maneras de sorprender a los asistentes a sus conciertos.



De los dos conciertos anteriores se pueden sacar varias conclusiones. La banda tiene 24 canciones que se repiten y conforman el setlist, aunque no fueron todas interpretadas en el mismo orden. Pero a la vez, los 'gunners' escogieron diferentes temas y covers para interpretar a lo largo de los conciertos, algo que aparentemente será diferente en cada país.

Estas son las 24 canciones que hicieron parte de los dos primeros conciertos de Guns N' Roses en esta gira:



Welcome To The Jungle Mr. Brownstone Chinese Democracy It's So Easy Bad Obsession Slither (Velvet Revolver Cover) Live and Let Die Estranged Pretty Tied Up Rocket Queen Yesterdays Knockin' On Heaven's Door Don't Cry Double Talkin' Jive Sabbath Bloddy Sabbath (Black Sabbath Cover) Civil War (Voodoo Child Outro) You Could Be Mine Hard Skool Slash Solo Sweet Child O' Mine November Rain Wichita Lineman (Glen Campbell Cover) Nightrain Paradise City

La mayoría son clásicos de la banda que los fanáticos han convertido en himnos del rock and roll a lo largo de las últimas tres décadas como 'Welcome To The Jungle', 'Knockin' On Heaven's Door', 'November Rain', entre otras. Sin embargo, otros momentos son más especiales como el solo de Slash o la interpretación de covers de otras bandas, pero esto podría cambiar en Bogotá.



Por ejemplo, en el primer concierto de la banda en esta gira, el pasado 1° de octubre en el Estadio Nacional de Costa Rica, los 'gunners' incluyeron momentos y canciones como 'So Fine', 'Down On The Farm' o 'Patience', que no hicieron parte del segundo concierto en el Estadio Jorge 'Mágico' González, en El Salvador. Pero en ese segundo show sí interpretaron 'Thunder and Lightning', 'Dead Horse', 'Coma' y 'Absurd'.

Bogotá será la siguiente parada de Axl Rose, Slash, Duff McKagan y todos sus músicos en esta gira que emociona a todos los fanáticos de la agrupación a nivel mundial. Este listado puede ser de ayuda para los fans que se quieren preparar para el concierto, pero lo que queda claro es que el concierto de los Guns N' Roses estará marcado por himnos del rock and roll y momentos sorpresa para todos.

