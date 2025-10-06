Juanes, Banda MS, Bacilos y Elena Rose unen sus voces en concierto global de Amazon Music

La música latina vuelve a ser protagonista mundial. Este lunes, Los Ángeles se convertirá en el epicentro de una gran celebración cultural con el concierto “La música nos conecta”, un evento organizado por Amazon Music que reunirá a algunas de las voces más influyentes del panorama actual: Juanes, Banda MS, Bacilos y Elena Rose.

El espectáculo, que será transmitido en vivo a nivel global a través de Prime Video, Twitch y dispositivos con Alexa, busca rendir homenaje al papel del pop latino como un puente entre generaciones, estilos y fronteras.

“La música siempre ha sido el hilo que nos conecta a través de generaciones, fronteras y géneros”, explicó Rocío Guerrero, directora de música para Latinoamérica e Iberia en Amazon Music. La ejecutiva destacó que esta iniciativa busca celebrar cómo los sonidos latinos, desde el pop y el regional mexicano hasta el rock y la balada, siguen conquistando al público mundial.



Entre las presentaciones más esperadas está la colaboración de Bacilos con Banda MS, quienes estrenarán una versión especial de su clásico “Caraluna”, fusionando el pop latino con los sonidos del regional mexicano. Esta reinterpretación, según los artistas, representa el espíritu del proyecto: la unión de mundos musicales distintos en una misma melodía.

Otra de las sorpresas del evento es la reinvención del icónico tema “Genio atrapado”, la balada que catapultó a Christina Aguilera al estrellato. En esta ocasión, la canción cobra nueva vida en la voz de Emilia, una de las artistas argentinas más destacadas de la nueva generación del pop.



“La música de Christina Aguilera marcó mis sueños de infancia de convertirme en artista. Reimaginar ‘Genio atrapado’ para una nueva generación, mientras honro su legado, cierra un ciclo muy importante en mi vida”, expresó Emilia.

Además de las actuaciones de Juanes, Elena Rose y los artistas invitados, el concierto promete una experiencia inmersiva similar a la que ofreció Bad Bunny durante su legendaria fiesta transmitida en vivo desde Puerto Rico, donde millones de espectadores se conectaron simultáneamente desde distintas partes del mundo.

Con esta apuesta, Amazon Music reafirma su compromiso con el crecimiento y la visibilidad de la cultura latina, destacando su impacto en la industria musical global. “La música nos conecta” no solo será un concierto: se proyecta como una celebración del idioma, la diversidad y la emoción que une a millones de oyentes bajo un mismo ritmo.

Con información de EFE*