Desafío Siglo XXI: ¿cuál fue el equipo que ganó la prueba de Sentencia y Servicios?

El Desafío Siglo XXI continúa sorprendiendo a los televidentes con nuevas reglas y dinámicas que ponen a prueba no solo la fuerza física, sino también la estrategia y la capacidad emocional de sus participantes. En el episodio 69, los equipos Omega y Gamma se enfrentaron en el exigente Box de Aire, una prueba que definió el destino de los servicios, la suite Ditu y un valioso mensaje familiar.

Andrea Serna abrió la jornada con un mensaje inspirador sobre la importancia de la adaptación y el poder emocional en la competencia. “Si algo define a un desafiante es su capacidad de adaptación, pero hay algo que va más allá y es lo que impacta los sentimientos”, dijo la presentadora antes del reto.



El reto en el Box de Aire

Cada equipo, conformado por tres hombres y tres mujeres, tuvo que superar una serie de obstáculos que exigían coordinación, fuerza y equilibrio: cruzar un estribo colgante, mantener la estabilidad sobre una cinta en movimiento, escalar una malla circular y halar una cadena de acero que sostenía una estructura de 85 kilos.

Aunque Gamma inició con determinación, un accidente cambió el rumbo de la competencia. Camilo, uno de los integrantes naranjas, sufrió una caída justo antes de llegar a la plataforma final. Este error desestabilizó al grupo y permitió que Omega tomara ventaja con una ejecución sólida y sin contratiempos.



Finalmente, Omega logró reunir los tres aros requeridos, asegurando la victoria en la prueba de Sentencia y Servicios. Con este triunfo, la casa rosada no solo obtuvo los beneficios de los servicios básicos, sino también la suite Ditu y la oportunidad de recibir un mensaje familiar para Rosa, un momento que conmovió a todos los participantes.

Tras la victoria, el ambiente en Omega fue de alegría y unión, especialmente cuando Rosa recibió las palabras de aliento de su familia. Sin embargo, la felicidad se mezcló con dolor cuando, al pegar las fotos que le enviaron, Rosa se partió un diente accidentalmente con una cinta adhesiva.



Mientras tanto, en Gamma la frustración era evidente. El equipo tuvo que tomar decisiones estratégicas difíciles: pagar el arriendo para evitar ir a Playa Baja o enfrentar las duras condiciones sin servicios. “Estamos en un punto en el que nos toca divertirnos”, dijo Potro, intentando mantener la moral alta pese a la derrota.

La jornada confirmó el dominio de Omega, que supo aprovechar los errores de su rival y mantener la calma en un reto que exigía precisión. Los participantes Rata y Katiuska fueron determinantes en las rondas finales, asegurando los últimos discos y sellando la victoria. Por su parte, Gamma atraviesa un momento crítico. Esta nueva derrota se suma a una racha negativa que ha puesto a prueba la autoridad de su capitana y la cohesión del equipo.

