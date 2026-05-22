Dua Lipa y Fher Olvera, de Maná, cantaron juntos el tema 'Oye mi amor' en México

El cierre de la gira mundial de Dua Lipa quedó marcado como uno de los momentos más representativos de la unión del pop británico con el rock en español latino. La cantante no solo concluyó una de las etapas más ambiciosas de su carrera, sino que les dio un regalo invaluable a sus seguidores latinos al lanzar una colaboración sorpresa con Fher Olvera, el icónico líder de la banda mexicana Maná.

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El encuentro se hizo viral y ha sido inmortalizado en un nuevo lanzamiento discográfico por parte de la británica que, como siempre, sigue demostrando su talento para interpretar temas en otros idiomas, especialmente el español.



Así fue la colaboración entre Dua Lipa y vocalista de Maná

La colaboración tuvo lugar durante el épico final del Radical Optimism Tour en la Ciudad de México. En un momento que sorprendió a los miles de asistentes, Dua Lipa invitó al escenario a Fher Olvera para interpretar juntos 'Oye Mi Amor', el clásico éxito de 1992 que definió a una generación del rock en español.

Lo que ocurrió en ese estadio no fue solo una presentación musical, sino, como describió Billboard Latin, una “sesión masiva de karaoke” donde un himno del rock latino fue coreado por una audiencia diversa bajo la dirección de dos figuras monumentales de la música. La interpretación formó parte de un segmento especial del espectáculo donde Dua Lipa presentaba versiones personalizadas según la ciudad en la que se encontraba, adaptando su talento a la cultura local.



Para Dua Lipa, este gesto no fue un hecho aislado. A lo largo de su gira, la cantante se propuso honrar a cada destino interpretando canciones o fragmentos en el idioma local, logrando cantar en nueve idiomas diferentes, incluyendo español, francés, italiano, albanés y alemán, entre otros, como lo hizo en El Campín cantando un tema de Shakira.



Por su parte, para Fher Olvera, compartir el escenario con Dua Lipa tuvo una carga emocional y profesional significativa. El vocalista de Maná expresó que "cantar 'Oye Mi Amor' con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa; fue algo muy especial. Es una canción emblemática para Maná y para nuestros fans en todo el mundo; ha sido parte fundamental de nuestra historia como banda. Ver cómo sigue cruzando generaciones e idiomas, y escucharla resonar en quienes no crecieron hablando español, es un orgullo inmenso para nosotros como mexicanos y para toda la música latina".



El nuevo trabajo de Dua Lipa

Tras el rotundo éxito de su gira, Dua Lipa no se ha tomado un descanso. Actualmente, la artista está promocionando su nuevo proyecto: Dua Lipa (Live From México). Este lanzamiento es un combo de álbum en vivo y película del concierto que captura la energía vibrante de su paso por tierras aztecas.

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El material ya está disponible en plataformas digitales, y para los coleccionistas, las copias físicas comenzarán a enviarse el 5 de junio. La película del concierto se puede disfrutar de forma gratuita a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo que los fans revivan no solo el dueto con Fher, sino un setlist de 21 canciones que incluye éxitos como 'Training Season', 'Levitating', 'Don’t Start Now' y el cierre con 'Houdini'.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co

