Donald Trump levanta parcialmente embargo al petrolero de Venezuela tras nueva ley de hidrocarburos

Estados Unidos anunció el jueves una flexibilización parcial del embargo al petróleo venezolano, poco después de que el Parlamento de ese país aprobara una reforma a la ley de hidrocarburos que permite una mayor participación del sector privado en la industria.



Las relaciones bilaterales cambiaron drásticamente tras el bombardeo ordenado por Donald Trump sobre Caracas el 3 de enero, operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió entonces la presidencia interina y abrió un proceso de acercamiento con Washington.



La conversación entre Delcy Rodríguez y Trump

El jueves, Rodríguez y Trump sostuvieron una nueva conversación. Aunque la mayor parte del diálogo se centró en el levantamiento de las restricciones aéreas, la mandataria aseguró que también se abordaron posibles inversiones.

"Estamos dando pasos históricos (...), estamos dando pasos importantes", declaró Rodríguez frente a sus seguidores al finalizar una movilización convocada por el chavismo y trabajadores petroleros para celebrar la aprobación de la reforma.



La ley actualiza un texto vigente desde 2006: otorga mayores garantías a los inversionistas privados, reduce la presencia estatal en la exploración y disminuye la carga impositiva.



Poco después de su aprobación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la apertura parcial del embargo impuesto por Trump en 2019, durante su primer mandato.

La industria petrolera venezolana había sufrido tanto por las sanciones como por años de falta de inversión, corrupción y mala administración. Aunque logró producir 1,2 millones de barriles diarios en 2025 —un avance significativo frente a los 300.000 de 2020— sigue lejos de los 3 millones diarios alcanzados en su mejor época a inicios del siglo.

Según el Tesoro, Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de PDVSA y de sus socios, siempre que los contratos estén sujetos "a la jurisdicción de Estados Unidos". Los pagos deberán realizarse en cuentas controladas por el gobierno estadounidense.



Venezuela deberá notificar a EE. UU. si vende petróleo a otro país

Las nuevas medidas no permiten transacciones vinculadas con Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte y establecen restricciones adicionales para China. Además, cualquier venta de petróleo a un país distinto de Estados Unidos deberá ser notificada previamente a Washington.

Durante la marcha, Rodríguez mencionó la llamada con Trump y con el secretario de Estado, Marco Rubio, “en el marco de la agenda de trabajo”.

Trump anunció su decisión de “abrir todo el espacio aéreo comercial”, cerrado tras el despliegue militar del año anterior. También confirmó la reactivación de los vuelos directos entre ambos países, suspendidos en 2019.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", aseguró.

Horas después, American Airlines comunicó que comenzaría los preparativos para retomar sus rutas hacia Venezuela.

“Después del sufrimiento”: hermano de Delcy Rodríguez

La Asamblea Nacional aprobó la reforma por unanimidad. El documento fue entregado a Rodríguez durante la marcha y ahora debe ser promulgado. "Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento", expresó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, al celebrar la aprobación de esta ley “para la historia, para el futuro”.

La presidenta asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras zonas cercanas.

La reforma fue impulsada por la propia Rodríguez, a quien Trump ha descrito como “formidable”.

Después de derrocar a Maduro, el líder republicano afirmó que tomaría control de la comercialización del petróleo venezolano.

Con el nuevo texto, queda atrás el modelo instaurado por Hugo Chávez, impulsor de la llamada Revolución Bolivariana.



Fin del modelo Chávez

La ley de 2006 otorgaba al Estado un dominio casi total sobre el sector petrolero, permitiendo la participación privada únicamente a través de empresas mixtas donde el Estado conservaba la mayoría accionaria.

La nueva normativa, en cambio, permite emitir contratos plenamente privados para la explotación, distribución y comercialización del petróleo, e incluso posibilita la transferencia de activos estatales a manos privadas.

No obstante, expertos advierten que el Ejecutivo mantiene amplios márgenes de discrecionalidad.

El chavismo busca atraer inversión privada para desarrollar los llamados “campos verdes”, yacimientos vírgenes aún no explorados.

El instrumento reemplaza los impuestos previamente existentes por una contribución única de hasta 15% sobre los ingresos brutos.

Asimismo, fija regalías máximas de 30%, aunque será el Ejecutivo quien defina los porcentajes finales en cada contrato, según las características de cada proyecto.

