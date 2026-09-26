El detalle de Johan Mojica con Shakira durante su concierto en Madrid, España

Johan Mojica volvió a cruzar caminos con una de las artistas colombianas más reconocidas del mundo. El lateral de la Selección Colombia asistió este sábado a uno de los conciertos de Shakira en Madrid y aprovechó la ocasión para compartir con la barranquillera en medio de la exitosa residencia europea que desarrolla en la capital española como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. A través de una fotografía difundida tras el espectáculo, se observa al futbolista entregándole a la cantante una camiseta amarilla de la Selección Colombia con el apellido “J. Mojica” y el número 17. La prenda, además, tiene una dedicatoria especial, mientras ambos posan juntos en una zona del recinto donde se celebró el evento.



La imagen no tardó en llamar la atención de los seguidores de la artista y del defensor colombiano, quienes destacaron el encuentro entre dos de los representantes más reconocidos del país en el ámbito internacional. La aparición de Mojica se produjo durante una de las fechas más importantes de la residencia europea de Shakira en Madrid, un proyecto que ha convertido a la ciudad española en el epicentro de su gira por Europa. La artista tiene programados 12 conciertos entre septiembre y octubre en el recinto habilitado en Villaverde, con una asistencia estimada de más de 50.000 espectadores por cada presentación.

Johan Mojica llegó al concierto de Shakira y le regaló una camiseta firmada - Nicolás Gerardin

La residencia ha marcado el regreso de la colombiana a los escenarios españoles después de varios años y se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más destacados de 2026. Además de los conciertos, el proyecto incluye experiencias temáticas y actividades dirigidas a los miles de seguidores que han llegado desde distintos países para verla en vivo.



Shakira sorprendió a Madrid con Alejandro Sanz sobre el escenario

La noche también estuvo marcada por una de las sorpresas más esperadas por los asistentes. Durante el cuarto concierto con entradas agotadas de esta residencia europea, Shakira invitó al escenario al cantante español Alejandro Sanz para interpretar juntos“La Tortura”, el exitoso tema lanzado en 2005 que se convirtió en una de las colaboraciones más icónicas de la música en español.

La aparición de Sanz provocó la ovación inmediata del público, que coreó cada una de las estrofas de la canción. El reencuentro artístico fue uno de los momentos más especiales de la residencia en Madrid, al reunir nuevamente sobre un mismo escenario a dos de las voces más influyentes de la música hispana. La velada también contó con la participación de los Ghetto Kids, quienes se sumaron al espectáculo y aportaron más energía a una presentación que ya es considerada una de las más memorables de esta etapa europea de la gira de la barranquillera.



Shakira y Alejandro Sanz cantan 'La Tortura' en concierto en Madrid - Nicolás Gerardin

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ÁNGELA URREA PARRA

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