El motivo por el que Carolina Cruz lloró en vivo en 'Día a Día'

Los televidentes de 'Día a Día' quedaron sorprendidos al notar que en el programa en vivo del viernes 12 de junio la presentadora Carolina Cruz estaba llorando. La presentadora vallecaucana quedó bastante conmovida con la sorpresa que prepararon sus compañeros del programa por la celebración de su cumpleaños.

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Efectivamente, el viernes 12 de junio la presentadora y modelo Carolina Cruz estaba cumpliendo 47 años. Con motivo de este día especial, sus compañeros Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Soto e Iván Lalinde le prepararon unos videos sorpresa en los que revelaban algunos de los recuerdos más especiales que tienen con la vallecaucana.



Los mensajes de cumpleaños para Carolina Cruz

Al programa los presentadores llevaron un pastel de cumpleaños con temática del Mundial 2026 y anunciaron que estaban muy felices de celebrar el día especial de Cruz. "Hoy estamos felices celebrando tu vida, dándole gracias a Dios porque existes, porque existes para nosotros, para toda la familia de Colombia, sabes lo que te queremos, lo que valoramos a esa mujer que eres, que nos inspira, que nos da ganas de ser mejores todos los días; la gran mamá, la gran amiga incondicional siempre, te queremos mucho”, le expresó Catalina Gómez.

Carolina Soto, por su parte, causó risas en el set al mencionar la vida amorosa de su tocaya. "Soy muy feliz de tenerte tan cerquita todos los días, somos afortunados todos los que tenemos la dicha de conocerte. Eres una gran mamá, mujer, esposa… esposa, bueno, de tu Jamil… Y de verdad que yo siento mucho agradecimiento por tener una amiga como tú que siempre está para nosotros, para darnos un consejo, para ayudarnos, para guiarnos. Te quiero con todo mi corazón", le dijo.



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Carlos Calero e Iván Lalinde también se sumaron a la ola de comentarios positivos y felicitaciones para la presentadora Carolina Cruz, recordando viajes y aprendizajes que han tenido con ella a lo largo de los años. En ese momento, en las pantallas también se proyectaron videos de sus hijos Salvador y Matías, su mamá y su hermano que la festejaron y con sus palabras hicieron llorar de felicidad a la famosa.

En las redes sociales, la presentadora también fue celebrada por sus seguidores y amigos, quienes la llenaron de mensajes de felicitaciones.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co