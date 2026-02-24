Shakira volverá a cantar en las pirámides de Egipto: estos son los precios de las entradas

Shakira sigue dando sorpresas con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. El éxito de los conciertos de la barranquillera le siguen abriendo paso en diferentes lugares del mundo y demostrando el impacto que sigue teniendo la estrella. Tras casi 20 años, Shakira volverá a presentarse en las pirámides de Egipto.



¿Cuándo será el concierto de Shakira en Egipto?

Shakira se presentará en las Pirámides de Giza el próximo 7 de abril de 2026, como parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Este concierto representa su regreso a este escenario histórico casi 20 años después de su actuación en el año 2007.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La barranquillera se reencontrará con el monumento, la fusión cultural vinculada a sus raíces libanesas y el impacto global de su gira actual. Es por esto que el evento se convierte en un hito para la colombiana en su recorrido internacional programado para este año, luego de un 2025 exitoso en América.

La noticia fue confirmada con mucha emoción por Ticket Egypt, señalando el regreso de la estrella colombiana. “Los rumores son ciertos. Lo oíste aquí primero. ¡Whenever, wherever, la espera por fin ha terminado! La sensación mundial e ícono Shakira viene a Egipto para una actuación en directo en el histórico @thepyramidsofgiza.official. Entradas ya a la venta”, fue el mensaje que compartió la empresa Ticketgypt, encargada de la promoción y venta de los tiquetes.



Publicidad

En 2007 Shakira hizo historia al presentarse con su 'Oral Fixation 2. World Tour' en las pirámides de Giza, su primer concierto en Egipto.

Según la página de Ticket Egypt hay tres ubicaciones disponibles para ver a Shakira en este importante concierto: Golden Circle (12.555 libras egipcias), Standing Wave (7.055 libras egipcias) y VIP (9.055 libras egipcias).



Otros conciertos de Shakira en 2026

Este anuncio se suma a otras dos importantes noticias que dio la colombiana recientemente, una de ellas también relacionada con su llegada a Oriente Medio con su más reciente álbum. La colombiana destacó que ahora volverá a presentarse en el Zócalo en CDMX, completamente gratis, el próximo domingo 1 de marzo en la explanada de la Plaza de la Constitución a las 8:00 de la noche (hora México).

Publicidad

Este concierto, según señaló la artista, es una muestra de agradecimiento para el público mexicano que tanto la ha apoyado a lo largo de su carrera musical y, especialmente, por la manera en la que recibieron su más reciente gira.

La barranquillera también confirmó su regreso a la India, país en el que también se presentó por última vez en 2007. El reencuentro de Shakira con sus fanáticos en este país será en abril de este año, cuando la barranquillera encabezará el Concierto Feeding India. La cantante actuará en dos diferentes ocasiones: en Bombay el 10 de abril en el Hipódromo Mahalaxmi, seguido de un concierto en Delhi el 15 de abril en el Estadio Jawaharlal Nehru.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL