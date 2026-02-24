Morat agota entradas para 24 conciertos en diferentes países con su gira 'Ya es mañana world tour'

El éxito internacional de Morat ha quedado demostrado con los anuncios de su más reciente gira 'Ya Es Mañana World Tour'. Desde que la banda bogotana lanzó su álbum a mediados de 2025, el anuncio de sus conciertos promocionando el mismo por el mundo emocionó a sus fanáticos.
La banda conformada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín y Simón Vargas ha anunciado conciertos en diferentes ciudades de América Latina y España. La grata sorpresa para los músicos bogotanos es que en varias de ellas han tenido que agregar más fechas a petición de sus fans que han agotado en tiempo récord las entradas.
De esta manera, el tour de Morat ya tiene agotadas 24 fechas en el mundo, algo que es todo un récord para una agrupación latina en la actualidad.
Esto también va ligado al éxito del álbum 'Ya es mañana', con el que los bogotanos marcaron un punto de quiebre en su estilo musical y adoptaron en sus ritmos y letras la nostalgia de su generación, un disco que le dio a la banda su primer Latin Grammy en la categoría mejor álbum pop/rock.
En una rueda de prensa previa al lanzamiento del álbum revelaron que este trabajo nació de una reflexión que todos hicieron al acercarse a cierto grado de madurez. "Los 30 nos pegaron con esta reflexión existencial en la que uno se da cuenta lo rápido que realmente pasa el tiempo, lo viejos que se empiezan a ver a los papás, los hermanos y todo eso llega con la idea de que uno tiene que aprovechar cada segundo porque el hoy dura tan poco que cuando uno menos se da cuenta, ya es mañana".
Fechas agotadas de Morat en el mundo
Chile
Morat agotó sus primeras fechas en tiempo récord, lo que llevó a abrir un quinto concierto ante la abrumadora demanda del público chileno.
- Movistar Arena – 8 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 9 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 10 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 14 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 15 de septiembre de 2026
Argentina
En Argentina, donde recientemente estuvieron presentándose, las entradas se vendieron en minutos, consolidando a Morat como uno de los actos internacionales más convocantes del año en ese país con cuatro fechas.
- Movistar Arena – 24 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 25 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 26 de septiembre de 2026
- Movistar Arena - 29 de septiembre de 2026
Colombia
En su ciudad natal, Bogotá, Morat alcanzó un hito sin precedentes con múltiples fechas consecutivas completamente agotadas, confirmando su impacto masivo en el mercado colombiano.
- Movistar Arena –14 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 15 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 16 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 21 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 22 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 23 de agosto de 2026
España
España se consolida como uno de los territorios más sólidos para la banda, con múltiples ciudades clave incluidas en una gira que confirma su liderazgo en el mercado europeo.
- Palau Sant Jordi, Barcelona - 16 de octubre de 2026
- Palau Sant Jordi, Barcelona - 17 de octubre de 2026
- Navarra Arena, Pamplona - 21 de octubre de 2026
- Roig Arena, Valencia - 23 de octubre de 2026
- Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Sevilla - 25 de octubre de 2026
- Movistar Arena, Madrid - 27 de octubre de 2026
- Movistar Arena, Madrid - 28 de octubre de 2026
- Movistar Arena, Madrid - 30 de octubre de 2026
- Movistar Arena, Madrid - 31 de octubre de 2026
