Maroon 5 regresa a Colombia después de 10 años: fecha, lugar y precios de las entradas

Un nuevo y emocionante concierto se ha anunciado para este 2026 en Colombia. Se trata del regreso de Maroon 5, la agrupación liderada por Adam Levine, a un escenario colombiano luego de 10 años de su primera y única presentación en nuestro país.

Páramo Presenta ha confirmado en sus redes sociales la llegada de Maroon 5 nuevamente a Colombia, luego de que la banda estadounidense presentara su nuevo álbum 'Love is Like' y anunciará su gira de promoción.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Maroon 5 en Colombia?

El escenario que recibirá al 'Love is like tour' de Maron 5 será el Coliseo MedPlus el próximo 25 de abril. Ese sábado se espera que los fans de antes y los que se han sumado en esta última década disfruten de la música de la banda de Los Ángeles.

Cabe recordar que la última vez que Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar, integrantes de Maroon 5, estuvieron en Colombia fue en su primera y única presentación en marzo de 2016. Los artistas se presentaron en el Parque Salitre Mágico de Bogotá ante más de 15 mil personas.



Después de esto, Maroon 5 había anunciado su regreso a Colombia con un concierto programado para marzo de 2020, el cual fue reprogramado para marzo de 2021 debido al confinamiento por la pandemia del covid-19. Sin embargo, el show de 2021 fue cancelado por las restricciones de la pandemia, al igual que muchas otras fechas de la gira que tenía la banda en ese momento.



Esa deuda de los intérpretes de 'Sugar' con el público colombiano será saldada en abril de 2026 con su anhelado regreso.



Venta y precios de las entradas para ver a Maroon 5 en Colombia

La venta de boletería para el concierto de Maroon 5 se realizará a través de a página oficial de TaquillaLive y habrá varias preventas. La preventa para fans habilitada por el artista iniciará el miércoles 25 de febrero a las 10:00 a. m, hasta el día jueves 26 a las 09:59 a. m. Desde el mismo miércoles, y hasta el viernes 27. estará habilitada la preventa para los clientes del banco Bancolombia.

Finalmente, la venta para el público general con todos los medios de pago será desde el viernes 27 de febrero a las 10:00 a. m hasta el día del evento o hasta agotar el aforo disponible.

Estos son los precios de las entradas:



Sectores 116-118-120: $671.000 (etapa I) — $706.000 (etapa II)

$671.000 (etapa I) — $706.000 (etapa II) Sectores 113-114: $589.000 (etapa I) — $647.000 (etapa II)

$589.000 (etapa I) — $647.000 (etapa II) Platea 1: $530.000 (etapa I) — $589.000 (etapa II)

$530.000 (etapa I) — $589.000 (etapa II) Sectores 109-112: $471.000 (etapa I) — $530.000 (etapa II)

$471.000 (etapa I) — $530.000 (etapa II) Sectores 100-104: $412.000 (etapa I) — $447.000 (etapa II)

$412.000 (etapa I) — $447.000 (etapa II) Platea 2: $329.000 (etapa I) — $353.000 (etapa II)

$329.000 (etapa I) — $353.000 (etapa II) Sectores 105-108: $294.000 (etapa I) — $318.000 (etapa II)

Zona para Menores de Edad

Sectores 115-117-119: $671.000 (etapa I) — $706.000 (etapa II)

TaquillaLive señaló que solo se permitirá la compra de máximo 6 entradas por transacción y que no se permitirá el ingreso de menores de 14 años, los jóvenes entre 14 y 18 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable que haya comprado ticket de la misma localidad. Los menores no pueden estar en sectores que no sean los habilitados.

