Murió actor de Lizzie McGuire tras larga lucha contra enfermedad mental

El mundo de la televisión se estremece ante la partida de una nueva personalidad de recordadas series y películas. El actor Robert Carradine, miembro del clan Carradine y conocido por su participación en la serie de televisión 'Lizzie McGuire', ha fallecido a los 71 años tras suicidarse, según informó su familia por medio de un comunicado a Deadline.

La familia Carradine comunicó al mundo esta triste noticia y no solo reconoció a Robert por su trabajo actoral frente a las cámaras, sino también por su lucha contra una enfermedad mental que, según indicaron, fue la causa de su fallecimiento.

"Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban", escribieron.



¿De qué murió Robert Carradine?

"Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales", escribieron.



Su hermano mayor, Keith Carradine explicó al medio estadounidense que Robert "luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció. No hay nada de qué avergonzarse —dijo—. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño".



Lizzie McGuire se pronunció tras muerte de Robert Carradine

El fallecimiento de Carradine, de 71 años, generó muchas reacciones en el entorno del entretenimiento. Uno de los homenajes más emotivos fue el de la joven exestrella de Disney, Hillary Duff, con quien compartió en la serie 'Lizzie McGuire'. Ambos fueron padre e hija en la producción y en la película de la misma.



A través de su cuenta de Instagram, la actriz que actualmente tiene 38 años, publicó dos fotos junto a Robert Carradine en medio de las grabaciones de la famosa serie juvenil y envió un conmovedor mensajes.

"Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", expresó Duff-

¿Quién era Robert Carradine?

Nacido el 24 de marzo de 1954, Carradine era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los actores David Carradine y Keith Carradine. Fue conocido por el gran público con el personaje de Sam McGuire, el padre de la serie 'Lizzie McGuire', protagonizado por Hilary Duff.

Debutó en la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en 'The Cowboys', un papel para el que su hermano David le animó y le convenció para acudir a la audición diciéndole que "tenía todo que ganar y nada que perder". Posteriormente, apareció en la película ganadora del Oscar , 'Coming Home' ('El regreso', 1978), dirigida por Hal Ashby y junto a Jane Fonda y Jon Voight. A esta actuación le siguió un papel menor en 'Mean Streets' ('Malas Calles') de Martin Scorsese en 1973.

El actor también participó en el western 'The Long Riders' ('Forajidos de Leyenda', 1980) y el film 'Revenge of the Nerds' ('La revancha de los novatos', 1984).

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de EFE

PERIODISTA DIGITAL