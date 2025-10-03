En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
VENEZUELA - EE. UU.
B KING
VÍA AL LLANO
COLOMBIA SUB-20 EN VIVO
BLESSD Y EL FÚTBOL
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Revelan identidad de El Elegido en Desafío siglo XXI: cumplió con la tarea y se llevó $10 millones

Revelan identidad de El Elegido en Desafío siglo XXI: cumplió con la tarea y se llevó $10 millones

El capítulo del 2 de octubre del reality de Caracol Televisión dejó dos momentos clave: la revelación de El Elegido, del equipo Alpha, y la eliminación de Myrian, de Omega. Hubo lágrimas en su despedida.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
¿Qué sigue tras la salida de competidora de uno de los equipos más fuertes? | Desafío Siglo XXI

Publicidad

Publicidad

Publicidad