Revelan identidad de El Elegido en Desafío siglo XXI: cumplió con la tarea y se llevó $10 millones

El capítulo del Desafío Siglo XXI emitido el 2 de octubre de 2025 estuvo marcado por una serie de giros estratégicos que definieron el rumbo de los equipos en competencia. Uno de los momentos más comentados fue la revelación de El Elegido, figura que cada ciclo recibe una misión secreta que debe cumplir sin ser descubierto por sus compañeros.

En esta ocasión, el participante seleccionado fue Leo, integrante del equipo Alpha. La tarea asignada a Leo consistía en sacar a sus compañeros de la habitación mientras dormían. El reto, aunque aparentemente sencillo, requería discreción y astucia. Dos de los integrantes del equipo se encontraban en la suite Ditu, lo que facilitó parcialmente la misión. Leo logró persuadir a Valentina y Tina para que abandonaran sus camas sin levantar sospechas.

Al cumplir con éxito la tarea, recibió como recompensa 10 millones de pesos, además del reconocimiento por parte de la producción y la presentadora Andrea Serna. La reacción de los demás participantes fue de sorpresa. Nadie había sospechado que Leo fuera El Elegido, lo que evidenció su capacidad para actuar con sigilo y cumplir con los objetivos asignados.



¿Quién fue eliminado del Desafío este 2 de octubre de 2025?

Además de la revelación de El Elegido, el episodio estuvo marcado por una prueba de eliminación que enfrentó a cinco mujeres de distintos equipos: Manuela y Valentina del equipo Alpha, Grecia del equipo Gamma, y Katiuska y Myrian del equipo Omega. La competencia se desarrolló en el Box Negro, escenario habitual para los desafíos a muerte. Las participantes debían desenrollar una escalera, atravesar obstáculos y finalmente armar una torre con fichas que debía mantenerse en pie durante cinco segundos. La prueba exigía agilidad, equilibrio y concentración.



Durante el desarrollo del reto, Katiuska fue la primera en completar la pista, seguida por Grecia, Valentina y Manuela. La última en terminar fue Myrian, quien no logró superar a sus compañeras y quedó fuera de la competencia. Su eliminación marcó el cierre de una etapa, ya que con su salida se definieron las ocho mujeres que avanzan a la siguiente fase del programa.

La despedida de Myrian fue emotiva. Su compañera Katiuska rompió en llanto al abrazarla y expresarle palabras de afecto. Andrea Serna, como es habitual, dio espacio para que la eliminada se dirigiera a sus compañeros. Myrian agradeció el apoyo recibido durante los ciclos anteriores, recordó los momentos difíciles vividos en “playa baja” y destacó la fortaleza del equipo Omega. También expresó su deseo de que sus compañeros lleguen a la semifinal y los invitó a visitar su casa en el Valle del Cauca.

La eliminación de Myrian no solo representa una pérdida para su equipo, sino también un momento de reflexión para los demás participantes. El Desafío Siglo XXI ha demostrado que cada prueba puede cambiar el rumbo del juego, y que la permanencia depende tanto del rendimiento físico como de la capacidad de adaptación.

El ciclo actual del Desafío Siglo XXI se ha caracterizado por una alta intensidad en las pruebas y una constante reconfiguración de alianzas. En el capítulo del 1 de octubre, el equipo Omega se impuso en la prueba de sentencia, premio y castigo, lo que le permitió enviar el castigo “Gravedad cero” al equipo Gamma. Este castigo consiste en mantener un globo en el aire durante 15 minutos con las manos atadas, cada vez que suena una alarma. Si el globo cae, el tiempo se reinicia, lo que genera desgaste físico y mental.

La estrategia de Omega fue clara: debilitar a Gamma antes de la prueba de eliminación. Esta táctica, aunque efectiva, también generó tensiones entre los equipos, especialmente por los acuerdos previos que algunos participantes consideraban incumplidos. La dinámica del juego ha evolucionado hacia una etapa en la que la cooperación y la traición conviven en cada decisión.

